Norske Andrea (20) i tårer etter tyvstart i EM

MÜNCHEN/OSLO ( VG) Andrea Rooth (20) tyvstartet i 100 meter hekk-forsøket lørdag kveld. Hun fikk likevel lov til å løpe - og forlot banedekket i tårer.

– Trist å se, sier NRK-ekspert Christina Vukicevic Demidov på direkten.

Stortalentet fra Lambertseter pekte på øret sitt og gestikulerte. Hun fikk lov til å løpe - men kan bli disket i etterkant. Én tyvstart gir disk i løp i friidrett.

-- Hun får løpe under protest, det er feil med utstyret, sier speaker på Olympiastadion i München.

Rooth kom nest sist i mål i heatet - men fikk ikke notert noen offisiell tid. Hun var på gråten etterpå.

– Det var mye lyd her inne. Det er første gang jeg deltar i et så stor stevne. Det blir ikke helt stille. Jeg ble forvirret av det, forklarer Andrea Rooth selv til NRK.

– Jeg ville likevel løpe under protest, men jeg mistet fokuset helt. Det ser du på løpet mitt.

– Jeg synes jeg var tøff som gikk og sa at jeg ville løpe under protest. Dette er kanskje en mulighet jeg får bare en gang, og den måtte jeg bare ta. Jeg hadde hatt gode sjanser til å komme til semifinalen, sier Rooth - som svarer slik på hvordan hun reagerte på at det var hun som fikk «skylden» for tyvstarten:

– Det pleier å være meg det.

Det samme skjedde med Amalie Iuel i OL i fjor. Hun startet for tidlig, men fikk løpe semifinalen under protest.

Andrea Rooth er U20-verdensmester på 400 meter hekk fra 2021 og regnes som et av norsk friidretts største talenter. Hun kom inn i mesterskapet med en personlig rekord på 13,11, mens årsbeste lyder på 13,18.

