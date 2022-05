Hamilton før historisk Florida-løp: – Det er litt nervepirrende

Lewis Hamilton har klare tanker om hvorfor Formel 1-interessen har skutt i været i USA – og innrømmer at han kjenner på presset før helgens løp.

BETENKT: Lewis Hamilton og Mercedes har ikke fått det til å fungere så langt i år.

For første gang skal Formel 1-sirkuset til Miami i Florida.

– Det er litt nervepirrende fordi jeg vet at det kommer til å bli gigantisk for oss, sier Hamilton til TV-programmet Good Morning America.

Han forteller at han tidligere har reagert med forundring over den manglende Formel 1-interessen i USA, men tror at Netflix-serien «Drive to Survive» skal ha mye av æren for at to av 23 løp nå gjennomføres der.

– Alle visste om Nascar og det har alltid vært store sportsentusiaster her, og så har Netflix-showet – spesielt gjennom pandemien – gjort at det har blitt massiv oppmerksomhet til sporten som gjør at det nå eksploderer, sier Hamilton, som tror at Formel 1 nå har knekt koden til det amerikanske markedet.

Hamilton tapte verdensmesterskapet mer eller mindre på målstreken forrige sesong. Denne sesongen har Mercedes slitt voldsomt med bilen.

BAK: Men Lewis Hamilton er faktisk «bare» 31 poeng bak Max Verstappen i Red Bull, mens det er hele 58 poeng opp til Charles Leclerc i Ferrari.

Den syvdoble verdensmesteren ligger for øyeblikket som nummer syv i sammendraget, og er også bak lagkameraten George Russell på fjerdeplass.

– Det har vært vanskelig, veldig vanskelig for oss som lag, sier Russell til Sky Sports F1 – og deler samtidig noen teorier om hvorfor han har lyktes bedre enn Hamilton i samme bil:

– Kanskje har problemene i Williams hjulpet meg litt, siden jeg er vant til å kjøre veldig vanskelige biler. For oss var kvalifiseringsrunde én og to (Q1 og Q2) veldig viktige for oss, mens det nesten var som en oppvarmingsrunde for Mercedes, sier han.

Fakta Formel 1-sammendraget Charles Leclerc, Ferrari – 86 poeng Max Verstappen, Red Bull – 59 poeng Sergio Pérez, Red Bull – 54 poeng George Russell, Mercedes – 49 poeng Carlos Sainz jr, Ferrari – 38 poeng Lando Norris, McLaren – 35 poeng Lewis Hamilton, Mercedes – 28 poeng Valtteri Bottas, Alfa Romeo – 24 poeng Estaban Ocon, Alpine – 20 poeng Kevin Magnussen, Haas – 15 poeng Daniel Ricciardo, McLaren – 11 poeng Yuki Tsunoda, AlphaTauri – 10 poeng Pierre Gasly, AlphaTauri – 6 poeng Sebastian Vettel, Aston Martin – 4 poeng Fernando Alonso, Alpine – 2 poeng Guanyu Zhou, AlfaRomeo – 1 poeng Alexander Albon, Williams – 1 poeng Lance Stroll, Aston Martin – 1 poeng Mick Schumacher, Haas – 0 poeng Nicolas Latifi, Williams – 0 poeeng Les mer

Hamiltons lagkamerat føler seg ikke trygg på å avslutte sesongen som Mercedes’ beste fører.

– Lewis kommer til å komme sterkt tilbake, det er jeg ikke i tvil om. Han kommer definitivt til å presse meg hele veien. Jeg tror vi har fått ut så mye som mulig resultatmessig, og ting har definitivt gått vår vei de siste fire løpene, sier han.