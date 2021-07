Kilder til VG: Bundesliga-klubb har budt på Hauge

Den tyske klubben Eintracht Frankfurt har lagt inn et bud på Milan-angriper Jens Petter Hauge (21).

HAUGE-MÅL: Jens Petter Hauge scoret Milans tredje mål i 4–2-seieren over Celtic i Europa League. Foto: VINCENZO PINTO / AFP

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det ble først meldt av overgangsjournalisten Fabrizio Romano.

Han skriver at budet skal ligge på rundt 7–8 millioner euro, noe som tilsvarer rundt 70–80 millioner norske kroner.

Milan anser budet som «ikke i nærheten» av det de krever, ifølge VGs opplysninger.

Det har denne våren vært flere møter mellom Milans ledelse og Hauge-agent Atta Aneke for å diskutere spillerens fremtid i klubben.

Hauge har ikke lagt skjul på at han ikke er tilfreds med spilletiden han har fått det siste halvåret.

VG er kjent med at flere klubber har signalisert konkret interesse for bodøværingen. Han følges også av klubber i Frankrike.

Skulle Hauge forlate Milan, noe som virker som et sannsynlig scenario i sommer, blir det høyst sannsynlig gjennom et salg snarere enn et utlån.

Jens Petter Hauge har fått begrensede muligheter i Milan etter overgangen fra Glimt i fjor høst. Han gjorde seg bemerket med mål i Europa League mot Celtic og ble matchvinner mot Sparta Praha. Hans to mål i Serie A kom mot Napoli og Sampdoria.

Totalt spilte har han spilt 871 minutter fordelt på 24 kamper. Seks av dem fra start. De ni siste seriekampene så han fra benken.

Publisert Publisert: 4. juli 2021 15:42