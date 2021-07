Kashafali første vinner i Bislett Games

Svaksynte Salum Ageze Kashafali ble første vinner i årets Bislett Games, som ved hjelp av vaksinepass og hurtigtesting ble avviklet foran 5000 tilskuere.

Salum Ageze Kashafali (i midten) ble første vinner i Bislett Games da han seiret på 100 meter. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Kashafali løp inn til 10,58 på 100 meter. Det er personlig sesongbeste med en margin på fem hundredeler.

Hans personlige rekord er på 10,44.

– Det var utrolig gøy. Tiden er helt OK, sa Kashafali til NRK.

Filip Bøe ble nummer to på 10,68 og Even Pettersen treer på 10,70 i et helnorsk felt.