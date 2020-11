Se nattens bilder: Glimt-spillerne feiret vilt

STORO (VG) Draktene var for lengst kastet da festglade Glimt-spillerne ankom Storo for å feire sammen med de isolerte gullheltene Patrick Berg og Marius Lode.

HOPPENDE GLADE: Philip Zinckernagel (t.h.) og Victor Boniface tok sats i retning av lagkompisene sine. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Det var knapt en spiller som ikke hadde kastet trøyen i løpet av den lille timen mellom Marienlyst, der Glimt sikret seriegullet mot Strømsgodset, og Thon-hotellet på Storo. Det var åpenbart gullfeber å spore hos den ferske seriemesteren.

Og selvfølgelig skulle gullet feires sammen med Patrick Berg og Marius Lode som sitter i isolasjon etter å ha blitt smittet med coronaviruset på landslagssamling. Nå gjenstår en snau uke med venting på hotellrommet før de kan bli med på leken.

– Jeg tenker dette hjelper dem litt. Det er viktig at vi setter pris på dem, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til Eurosport.

Seks etasjer over bakken hadde duoen hengt opp et banner med påskriften «Seriemester» og «Lode 2020 Berg». På bakken tømte Glimt-bussen seg og samtlige ropte ut at de var seriemester.

MAJESTETISK GULLDUO: Glimt-kaptein Patrick Berg (t.v.) og Marius Lode ønsket resten av gulltroppen velkommen til rundkjøringen på Storo. Fra balkongen kunne de vinke som kongelige til de fremmøtte kompisene. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

«PATRICK BERG, PATRICK BERG»: Det var ikke et stille sekund fra Glimt-leiren fra de gikk av bussen til de hoppet på igjen. Spillerne på balkongen ble hyllet med tilrop. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

GULLFEBER: Klærne ble lagt igjen i bussen eller i Drammen. At temperaturen nærmet seg frysepunktet så ingen ut til å få med seg. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

MUSIKKANSVARLIG: Victor Boniface tok kontroll over boomblasteren mens Sebastian Tounekti, Runar Hauge og Philip Zinckernagel viste frem spensten. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

HYLLET GULLGUTTENE I 6. ETASJE: Fredrik Bjørkan, Hugo Vetlesen og Runar Hauge var blant dem som sto fremst i køen for å hilse på kompisene i isolasjon. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

UTENFOR STADION: Sportslig leder og Glimt-legende Aasmund Bjørkan ledet an feiringen utenfor stadion i Drammen. Turen gikk videre til Gardermoen via hotellet til Patrick Berg og Marius Lode Foto: Bjørn Steinar Delebekk

SJEFEN TOK ANSVAR: Aasmund Bjørkan var ikke vond å be da gullet ble sikret. Han gjorde som han pleide i glansdagene som spiller – tok ansvar. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Publisert Publisert: 23. november 2020 00:38 Oppdatert: 23. november 2020 01:37