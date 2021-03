Nå er Vipers’ Champions League-kamper fastsatt

Rosatrøyene skal fra kommende helg spille to kamper i Danmark.

Nora Mørk, Heidi Løke og resten av laget til Ole Gustav Gjekstad skal spille to kamper i Danmark den neste uken. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

KRISTIANSAND: I begynnelsen av februar reiste Vipers på en europaturné der de spilte fem kamper i løpet av 11 dager. En skuffende tur endte med to seiere og tre tap, og femteplass i Champions League-gruppa.

Dermed skal kristiansanderne møte de danske serielederne Odense i åttedelsfinalen.

Terje Marcussen, daglig leder i Vipers, har den siste tiden jobbet med logistikken for å få gjennomført de to kampene ettersom innreiserestriksjonene gjør at rosatrøyenes hjemmekamp ikke kan spilles i Aquarama.

«Hjemmekamp» i Herning

Nå bekrefter det europeiske håndballforbundet (EHF) på sine hjemmesider at begge kampene skal spilles i Danmark.

Vipers, som er rangert dårligst av de to lagene, skal ha hjemmekamp først. Den kampen skal spilles i IBF Arena i Ikast, like utenfor Herning. Returoppgjøret spilles i Odenses hjemmearena, Sydbank Arena. Kampene skal henholdsvis spilles 7. og 14. mars.

Vipers sitter i møter i dag og skal ferdigstille programmet for Danmark-turen. Vi oppdaterer saken i ettermiddag.

