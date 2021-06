Stor usikkerhet rundt Spania før EM-åpningen – Må kanskje stille med nødlandslag

Dersom det oppstår et utbrudd som rammer halvparten av det spanske landslaget, må spanjolene samle sammen et nødlandslag.

SKAL VAKSINERES: Ifølge Cope skal den spanske EM-troppen vaksineres. Foto: Manu Fernandez / AP

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Etter Sergio Busquets positive coronatest, vekker det stor usikker rundt Spania sin EM-åpning mot Sverige 14. juni.

Tirsdag møtes Spania og Litauen, en kamp det spanske U21-landslaget nå må spille. Og de unge spillerne kan også møte Sverige i premieren, ifølge Spanske AS.

-- Du må bytte ut alle spillere før første kamp, ​​så det kan skje rent hypotetisk, sier landslagssjef Stefan Pettersson til Sportbladet.

UEFA vurderer 48 timers utsettelse i tilfelle listen blir omgjort, forutsatt at alle spillere som blir erstattet på grunn av coronavirus ikke kan spille turneringen igjen, skriver AS.

Det spanske landslaget skal nå vaksineres med Janssen-vaksinen, melder blant andre den spanske radiostasjonen og nettavisen Cope – og AS.

Landslaget skal vaksineres med Janssen-vaksinen (Johnson & Johnson) for å unngå at de må ta en ny dose underveis i mesterskapet og ifølge Cope skal vaksinen settes tirsdag.

Søndag kveld bekreftet det spanske forbundet at veteranen Sergio Busquets hadde testet positivt for covid-19.

Alle nærkontaktene ble da isolert og som følge av den positive testen, ble det bestemt at Spania vil stille med U21-laget og U21-treneren i tirsdagens treningskamp mot Litauen.

Spania spiller sin første kamp i EM mot Sverige mandag 14. juni på hjemmebane i Sevilla.

AS skrev tidligere mandag at det spanske fotballforbundet har ønsket å vaksinere landslagsspillerne på samme måte som de spanske OL-utøverne skal vaksineres før lekene i Tokyo. Allerede for to måneder siden skal Luis Rubiales, presidenten i det spanske fotballforbundet, ha bedt helseminister Carolina Darías om vaksiner til EM-troppen.

Flere andre landslag, deriblant Belgia har tilbudt spillerne vaksiner i forkant av EM.

Ifølge Het Laatste Nieuws skal de fleste spillerne ha tatt vaksinen, men noen av spillerne som hadde blitt smittet av covid-19 tidligere, valgte å ikke ta vaksinen før etter mesterskapet i frykt for dårligere prestasjoner i tiden etter vaksinedosen.

Publisert Publisert: 7. juni 2021 15:00 Oppdatert: 7. juni 2021 16:52