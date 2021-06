Mikael Stahre ferdig i Sarpsborg 08 - tar over svensk klubb

Mikael Stahre (45) er ferdig som trener i Sarpsborg 08. Han tar over IFK Göteborg.

SOLGT TIL SVERIGE: Mikael Stahre (t.h.) Foto: Christoffer Andersen / NTB

Det bekrefter IFK Göteborg i en pressemelding. Han har skrevet under på en kontrakt som strekker seg til 2024. Stahre har tidligere vært trener IFK Göteborg fra 2012–2014. Da ledet han klubben til cupgull i 2013.

– I Mikael får vi en trener med bred kunnskap og stor lidenskap. Hans lederskap bygger på vinnermentalitet og å få en gruppe til å jobbe hardt for hverandre for å lykkes, sier sportssjef Pontus Farnerud.

– Jeg er sulten på ny fremgang med de blåhvite, sier Stahre.

Svensken har vært hovedtrener i Sarpsborg siden januar 2020.

– Vi fikk en konkret henvendelse fra IFK Göteborg på mandag om mulighetene for å få tak i Micke Stahre. Siden har det vært forhandlinger, før vi nå har blitt enige om en overgangssum vi er fornøyd med, sier sportssjef i Sarpsborg 08 Thomas Berntsen i en pressemelding på den norske klubbens hjemmeside.

I Stahres debutsesong ble det 12. plass og 32 poeng. I år har det blitt fem poeng på de fire første kampene. Stahre har vært under press i Sarpsborg etter at laget spilte 13 kamper på rad, fra oktober 2020 til mai 2021, uten seier. Seieren kom imidlertid mot Tromsø sist helg.

– Jeg må få understreket at jeg har trivdes veldig bra i Sarpsborg 08. Klubben og byen har gjort det veldig lett å trives her, men nå er det en gang slik at det kan gå fort i fotballens verden, sier Stahre.

