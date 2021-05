Sverre Lunde Pedersen tror han vil rekke OL: – Heldigvis er beina intakt

Sverre Lunde Pedersen (28) er glad for at han etter alt å dømme slapp fra den alvorlige sykkelulykken for to uker siden uten varige mén.

Sverre Lunde Pedersen ble fraktet fra sykehuset i Arendal til Ullevål sykehus etter sykkelulykken i Agder-området 13. mai. Han fikk ikke lov til å ta imot besøk de åtte dagene han var innlagt i Oslo. Etter at han kom hjem til Bergen har han gått turer på 10 til 30 minutter. Foto: PRIVAT

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg er glad for at jeg har en mulighet til å bli frisk igjen og at jeg ikke vil få varige mén, så sant jeg er flink til å gjøre de rette tingene, sier Norges OL-gullvinner og verdensmester på skøyter.

Etter åtte dager på Ullevål sykehus i Oslo, er han innlosjert hos sine foreldre i Bergen sammen med konen Ingunn Trædal-Lunde og deres ett år gamle sønn Svein.

– Det var veldig fint å komme hjem. Men det er en annen tilværelse enn jeg er vant med. Jeg kan ikke løfte og leke med ham. Det er nok rart for ham å se pappa med krage og gips. Det er rart for ham og meg. Men jeg er glad for å være hjemme, sier Sverre Lunde Pedersen.

Den 13. mai var han sammen med fire landslagskamerater og en større gruppe syklister fra Dølemo på sykkeltur i Agder-området, slik de har vært hvert år siden 2014. Halvveis, etter cirka 100 kilometer, «trillet» de utfor en slak bakke i rundt 45 kilometer i timen.

Les også Lagkompisen så Pedersens sykkelulykke: – Var veldig heldig

– Jeg husker det meste av hendelsen, sier Pedersen.

Sykkelen hans fikk plutselig et slag mot forhjulet. Hendene hans glapp fra styret. Han skjenet mot venstre, og en steinrøys i veikanten.

– Jeg skjønte at det ikke så lovende ut, forteller han.

Lagkameratene har fortalt at han «stupte kråke», men landet «støtt». Når han «ser» de skarpe steinene, skjønner han at det kunne gått mye verre. Han var ved bevissthet til ambulansen kom.

– Jeg forsøkte å fokusere på å puste. Jeg lå i fosterstilling. Det føltes lenge å vente på ambulansen. Det var vondt å bli båret. Men på sykehuset følte jeg at jeg var i trygge hender, sier han.

Les også Vellykket operasjon for Pedersen

Lenger ned i veien ventet ambulansehelikopteret, som fraktet ham til sykehuset i Arendal. Legene oppdaget en skade på leveren hans. Derfor ble han samme dag «sendt videre» til Ullevål sykehus. Sverre Lunde Pedersen sier at legene var veldig alvorlige da de fortalte ham om den. Han pådro seg også en nakkesleng i møtet med steinuren, samt brudd i begge hendene.

– Heldigvis er beina intakt, understreker han.

Legene har anbefalt ham å unngå støt og fall de neste åtte ukene av hensyn til skaden på leveren. Skøyterelatert trening må vente 12 uker på grunn av skaden i nakken. Han håper å kunne knytte skøytene i august, et halvt år før OL i Beijing.

– Det er klart jeg har gjort det vanskeligere for meg selv. Det kan gå ut over OL. Men alt er fortsatt mulig. Kroppen kan lege seg enda raskere, sier han med tanke på at hans er vant til å lege seg etter harde påkjenninger.

Klok av skade er han imidlertid klar på at han «må lytte til den» og at han står foran en krevende tid. Det vil bli tøft. Han sier at kroppen hans må bygges opp igjen fra start, og at «helsen er viktigst».

Sverre Lunde Pedersen er glad for at han er hjemme igjen i Bergen, hos konen Ingunn Trædal-Lunde og parets ett år gamle sønn Svein. Foto: PRIVAT

– Du må begynne fra null?

– Det føles litt sånn. Men jeg håper jeg opplever fremskritt. Uansett vil det bli forsiktig trening. Jeg ser for meg at jeg kan ta spaserturer i brattere terreng og sykle på ergometersykkel. Jeg vil også få behandling av en fysioterapeut fra Olympiatoppen her i Bergen, sier han.

For øyeblikket går han turer av 10 til 30 minutters varighet. De kjennes som om han har vært ute på en lang treningsøkt. Han blir svimmel og sliten.

For 20 måneder siden var han utsatt for et sykkeluhell under trening i Inzell. Den gang tok det lang tid før han var tilbake i godt, gammelt slag. På spørsmål om han har tenkt «maken til uflaks» og at han rett og slett er en ulykkesfugl, svarer han bekreftende.

– Det er klart jeg får noen tanker i hodet etter en slik krasj. Nå har det vært to i løpet av kort tid. Jeg kjenner at det gir meg en støkk. Det gjelder å kunne bearbeide det. Jeg må ta tak i den mentale treningen med en gang, svarer han med tanke på sitt comeback.

Første del av det er at han håper å kunne besøke resten av skøytelandslaget i forbindelse med en treningssamling i sommer.