Tande snakker ut for første gang etter ulykken

Skihopper Daniel André Tande sier han ikke har blitt redd etter skrekkfallet i Planica - og er nå tilbake i trening.

Daniel André Tande sier han ikke husker noen ting av skrekkfallet for litt over to måneder siden. Foto: Skjermdump: Hopplandslaget

Hopplandslaget delte onsdag en video med et intervju med Daniel André Tande der han snakker ut for første gang etter den alvorlige ulykken i Planica i slutten av mars.

– Jeg gråt godt da jeg så dem første gangen, sier han om da han så kjæresten og moren første gang etter at han våknet fra koma. Dette er også noe av det første han husker etter fallet.

Han sier det betydde veldig mye at de hadde kommet ned til sykehuset i Ljubljana.

– Det hadde nok vært ganske fælt om jeg skulle ha liggi der helt alene, sier han.

Daniel-André Tande falt stygt i skiflygingsbakken i Planica i slutten av mars. Han ble fraktet til sykehus i Ljubljana med helikopter. Der fikk han påvist et brukket kragebein og punktert lunge. 27-åringen ble så lagt i kunstig koma. Ei drøy uke senere ble han overført med ambulansefly til norsk sykehus.

Han har snakket med en av legene som var tilstede og behandlet han.

– De anslo at jeg var uten puls i to og et halv til tre minutter. Så det var ikke bare-bare, det, sier Tande.

Faktisk var kragebeinet helt knust, fant de ut da han lå på operasjonsbordet.

– De så det ikke på røntgen. Og totalt har jeg ti skruer som bare holder masse deler på plass, sier Tande, som og forteller at han hadde fire indre hjerneblødninger etter skrekkfallet.

Tande ble lagt i kunstig koma etter fallet. Foto: SRDJAN ZIVULOVIC / X00501

Den ene blødningen i hjernen lå i nærheten av området som styrer personlighet, men også ting som fokus og konsentrasjon.

– Hadde det vært stor nok blødning kunne jeg våknet som en annen person. Hadde det vært en større blødning kunne jeg vært en ganske annerledes person nå, sier Tande.

I videoen som nå er delt sier Tande at han har det bra, at han er glad for å være tilbake i mer normal trening igjen og at han ellers «surrer med sitt».

På spørsmål om hva han husker fra fallet svarer Tande:

– Jeg husker absolutt ingenting.

– Det siste jeg husker er fra dagen før vi reiste ned til Slovenia, at jeg gikk tur med søsteren og samboeren hennes. Det er det siste jeg husker, sier Tande.

– Hvordan er det å ikke huske et så dramatisk fall?

– Jeg tror nesten det er like greit, sier Tande.

Her blir Tande båret ut av redningsmannskap etter det grufulle fallet i Planica 25. mars. Foto: Grzegorz Momot / PAP

– Det er litt som jeg sa da jeg møtte resten av gutta igjen på den første samlinga, at det nesten er mer traumatisk for dem, fordi de husker det jo faktisk. Det gjør ikke jeg.

Tande har sett hoppet i ettertid, for i videoen forteller han at han selv syns det først og fremst så ut som et godt hopp, rent teknisk. Men så skjer det noe.

– I den første fasen av hoppet der jeg skal «connecte» med skiene, som vi kaller det, så har jeg for flate ski, så det blir for mye press. Og da prøver jeg å dytte skia litt vekk, for at jeg skal greie å runde over, men så dytter jeg venstreskia litt for langt enkelt og greit, beskriver Tande de dramatiske sekundene i lufta.

Saken oppdateres.

Publisert Publisert: 2. juni 2021 10:46 Oppdatert: 2. juni 2021 11:12