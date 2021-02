Iversen fnyser av påstander: – Tror ikke på det

OBERSTDORF (VG) Emil Iversen (29) mener Sveriges smøresjef, russiske Aleksandr Bolsjunov (24) og lagkompis Johannes Høsflot Klæbo (24) bløffer før VM-start i Tyskland.

IKKE NAIV: Emil Iversen tror ikke på utspillene fra konkurrentene før VM-åpningen i Tyskland. Foto: NTB

Temperaturer på over 15 varmegrader fører til svært krevende skiforhold her i Oberstdorf. De norske sprinterne VM-åpner på torsdag og forteller at det vil bli utfordrende å gå. Så utfordrende at rennstart er flyttet til 09.00 – mens snøen fortsatt er hard.

Sveriges smøresjef Petter Myhlback har på sin side en helt annen oppfatning av den løse snøen.

– Jeg syns det er bra. Jeg syns det er en fordel og jeg vet at hele smøreteamet tenker på samme måte. Det er nesten så vi skriker: «Yes!», sier den svenske sjefen til Aftonbladet.

Iversen tror ikke på det

Iversen skal representere Norge sammen med Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes, Pål Golberg og Håvard Solås Taugbøl. Førstnevnte kjøper ikke de svenske uttalelsene om at de uvanlig løse forholdene er en fordel for dem.

– Jeg tror ikke det er et føre som er en fordel for det svenske laget. Dessverre. Jeg går ikke på den, sier Iversen tirsdag formiddag.

– Det får vi se på torsdag, men vi har et fantastisk smøreteam som gjør en kjempegod jobb. Jeg tror alle som sitter her stoler enormt på dem. Jeg er ganske sikker på at vi vil ha gode ski, sier lagkamerat Klæbo.

Hoderystende Iversen

Torsdag er det ventet at Bolsjunov blir en av de største utfordrerne til gullet – sammen med Klæbo og Erik Valnes (24). Ifølge russiske medier skal 24-åringen ha sagt at han har slitt med en forkjølelse de tre siste ukene inn mot VM.

Heller ikke den uttalelsen fester Iversen noen lit til.

– Det gikk rykter om at han var forkjølet tre uker før OL i Pyeongchang også. Så lenge han er på start, tror jeg han er favoritt. Jeg tror ikke på det heller. Jeg tror vi får se en frisk og opplagt Bolsjunov i VM, svarer Iversen på spørsmål fra Nettavisen.

Samtidig forteller Klæbo at han ikke ser på seg selv som en storfavoritt i noen av konkurransene i VM, noe Iversen mener er tullprat.

– Jeg kan ikke si meg helt enig i det. Han har vunnet de siste 100 sprintene, så vidt jeg husker. I mitt hode er han storfavoritt, sier trønderen.

Sprinten starter med prologer torsdag klokken 09.00.

Publisert Publisert: 23. februar 2021 18:08

