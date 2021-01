Klæbo slo tilbake: Tok Valnes på sprinten

OSLO/LYGNA (VG) 42 dager etter tapet for Erik Valnes i Ruka, slo Johannes Høsflot Klæbo nådeløst tilbake.

27. november staket Valnes fra Klæbo på oppløpet under verdenscupåpningen i Ruka. Men på Lygna var Klæbo tilbake som nummer en.

– Det hadde vært artigere å slå ham i Ruka, sier Klæbo til NRK.

Valnes ble nummer to foran Sivert Wiig.

– Jeg klarte ikke å komme opp på siden. Så kudos til Johannes som klarte å holde den ledelsen der, sier Valnes til NRK om oppløpet.

Både Valnes og Klæbo tok seg som ventet greit til finalen.

Valnes gikk i den første kvartfinalen. Han vant den enkelt.

Både Emil Iversen, Sindre Bjørnestad Skar og Klæbo gikk i den fjerde kvartfinalen. Klæbo la seg helt bakerst, og lå der lenge. Men han hadde åpenbart en plan, og Klæbo vant til slutt enkelt den kvartfinalen.

Iversen var uheldig. Staven hans gikk opp i limet ved håndtaket, dermed var han sjanseløs på en semifinale.

– Der røk dét løpet, sier Iversen til NRK.

VANT: Erik Valnes vant sprinten i verdenscupåpningen i Finland foran Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen (t.h.). Foto: LEHTIKUVA / X00718

Valnes og Klæbo var ikke i samme semifinale.

Valnes ble nummer to bak Sivert Wiig, som imponerte stort, i semifinalen. I den andre semifinalen var det fire landslagsløpere. Klæbo var som ventet best. Pål Golberg ble nummer to.

Både Håvard Solås Taugbøl og Sindre Bjørnestad Skar røk i semifinalen.

