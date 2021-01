Klopp om Solskjær-stjernen: – Wow!

Manchester Uniteds Bruno Fernandes ble kåret til månedens spiller i Premier League for fjerde gang på syv forsøk. Liverpool-manager Jürgen Klopp er imponert foran toppkampen.

DUELL: Liverpool og Jürgen Klopp (til høyre) tar søndag imot Manchester United og Ole Gunnar Solskjær. Foto: PHIL NOBLE / X01988

– Han er en strålende spiller. Vi spilte mot Sporting Lisboa i en treningskamp i USA før han kom til United, og allerede da kunne vi se det… Wow! Han er en spiller som gjør en forskjell, og det viser han nå, sier Klopp på fredagens pressekonferanse.

Fernandes kom til Ole Gunnar Solskjærs Manchester United i januar sist år. Og han har tatt Premier League med storm. Fredag fikk han prisen som månedens beste spiller i Premier League for desember.

Det er fjerde gang Fernandes vinner prisen siden overgangen. Han har fått utmerkelsen fire av de siste syv gangene.

– Man kan snakke om alle målpoengene hans, men han setter andre spillere opp også. Uten at jeg kjenner han personlig, ser han ut å være en leder. En god signering, dessverre, for Manchester United, sier Klopp med et lite smil.

GOD FLYT: Manchester United, Bruno Fernandes og Ole Gunnar Solskjær har levert gode resultater den siste tiden. Foto: PETER POWELL / X06528

Før søndagens kamp på Anfield er Manchester United på topp av tabellen, tre poeng foran erkerivalene Liverpool.

Nylig snakket Klopp om at Manchester United har fått flere straffer enn Liverpool. Tyskeren avviser at det er et forsøk på å påvirke dommerne før kampen, slik tidligere toppdommer Mark Clattenburg antydet.

– Jeg har ikke noe talent for «mindgames», sier Klopp.

Solskjær har nærmest en umulig oppgave. Liverpool har ikke tapt i ligaen på eget gress siden april 2017 (mot Crystal Palace). Klopp har kun tapt fire av 99 kamper med Liverpool på Anfield.

– Den neste kampen er alltid den største og den viktigste. At vi ligger der vi gjør på tabellen, gjør oss mer komfortable. Det er en kamp mot de regjerende mesterne, og de har en utrolig statistikk på Anfield. Det er en stor test for oss, sier Solskjær på TV 2s spørsmål på pressekonferansen.

Manchester United fikk en trå start på sesongen, men har ni seirer og to uavgjorte i de siste elleve ligakampene.

– Formen vår gir oss selvtillit inn til kampen, men de er regjerende mester og vi er på jakt etter noe de har. Vi er utfordrerne og jegerne, sier Solskjær.