Halvparten av hopperne sliter med skader: – Som i Liverpool

Det er 12 hoppere på landslaget. Halvparten av dem har mer eller mindre skadeutfordringer på vei inn i OL-sesongen. Hoppsjefen sammenligner det med sitt kjære Liverpool.

Fra v.: Anna Odine Strøm, Thea Minyan Bjørseth, Johann André Forfang, Anna Odine Strøm, Thomas Aasen Markeng, Thea Minyan Bjørseth, Daniel-André Tande, Robert Johansson, Maren Lundby, Halvor Egner Granerud, Marius Lindvik, Anders Fannemel og Silje Opseth. Foto: Stian Lysberg Solum

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Det er klart at det er en lite ønsket situasjon, men det er sånn som oppstår fra tid til annen, sier hoppsjefen Clas Brede Bråthen til VG.

– Vi ser det i fotballag – som i Liverpool sist sesong. Alpinlandslaget. Det er slikt spillet er i idretten. Det viktigste er hvordan vi takler det som kommer, mener hoppsjefen.

Du kan gjette hvilket engelsk fotballag han holder med.

– Vi føler at vi har gode rutiner som skadeomfanget begrenses så langt det lar seg gjøre innenfor de rammene vi har, sier Bråthen.

Her er hans vurderinger av skadesituasjonen:

Daniel-André Tande (27) - kragebein og lunge

Foto: Stian Lysberg Solum

Han rystet en hel hoppverden med sitt grusomme fall i Planica 25. mars. Han fikk påvist knust kragebein og punktert lunge, samt hjernerystelse. Og fire mikro-hjerneblødninger.

– Det medisinske apparatet har levert. Det er ikke noe å sette fingeren på der. Vi har fått støtte og hjelp i verdenstoppen fra Olympiatoppen. Jeg er optimist for Daniel, sier Clas Brede Bråthen.

Robert Johansson (31) - rygg

Foto: Bjørn S. Delebekk

Ble operert for prolaps i ryggen i mai 2021.

– Det er en prolapslignende sak som gradvis har forverret seg. Derfor gikk de inn og gjorde noe med det etter sesongen. Tilbakemeldingene er at han er veldig godt fornøyd med resultatene av operasjonen, sier Clas Brede Bråthen.

Anders Fannemel (30) - kne

Foto: Line Møller

Falt på trening sommeren 2019 og har brukt svært lang tid for å komme tilbake fra sin kneskade. Har vært gjennom fire operasjoner.

– Nå fungerer kneet bra, og han begynner å nærme seg et fysisk nivå som gjør det ikke er begrensninger lengre, sier Clas Brede Bråthen.

Thomas Aasen Markeng (21) - kne

Tok korsbåndet i Klingenthal før jul 2019 og var ute mer enn ett år. Brukte god tid i samarbeid med landslagslege Guri Ekås, men slet etter comebacket i januar 2021.

– Han hoppet litt i vinter og fikk noen plager knyttet til det. Han måtte stå av hoppingen en periode fra januar-februar og fram til nå, sier Clas Brede Bråthen.

Eirin Maria Kvandal (19) - kne

Foto: BARBARA GINDL / APA

Hun var i ferd med å hoppe seg opp som et stort norsk VM-håp da hun falt i Hinzenbach den 7. februar 2021. Det var kneet det gikk ut over. Bildene viste at både korsbånd og leddbånd var røket, samt en meniskskade. Dermed røk VM.

– Det er en skade av langvarig karakter. Vi har ikke forventninger om at hun kan hoppe før tidligst til vinteren. Eirin ligger likevel veldig godt an etter de fem månedene som har gått til nå. Det er ikke noe hyggelig å se at kanskje vårt største talent noen gang får en sånn smell så tidlig i karrieren, sier Bråthen.

Maren Lundby (26) - kne

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Verdensstjernen fikk høsten 2020 diagnosen «jumpers knee». Det skjedde etter at hun hadde hatt diffuse smerter i kneet gjennom flere år. Hun ble ikke operert, men bygget seg opp fysisk før sesongen og slet seg gjennom vinteren - før hun banket til med VM-gull i Oberstdorf.

– «Jumpers knee» gjorde at hun måtte trene alternativt - på en kjedelig og krevende måte. Det var en voldsom jobb som ble gjort av både Maren selv og apparatet rundt henne. Vi jobber nå med å få et opplegg som gjør at hun kan hevde seg også i OL til vinteren, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen.

Publisert Publisert: 23. juni 2021 10:37