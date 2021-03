Kommentatorene brøt ut i latter etter Mowinckels hilsen: – Takk for meg

Ragnhild Mowinckel (28) fikk det tøft i avslutningsrennet i comeback-sesongen.

Ragnhild Mowinckel ble sist av deltakerne som fullførte søndagens storslalåmrenn i Sveits. Foto: Gabriele Facciotti / AP

28-åringen kom på 16.-plass under tøffe forhold i søndagens storslalåm i Sveits. Alice Robinson vant foran USA-favoritten Mikaela Shiffrin.

Mowinckel lå sist på 17.-plass etter første omgang. Moldenseren gjorde ingen store feil i Lenzerheide, men toppfarten kom aldri. Dermed tapte Mowinckel mye tid nedover traseen. I finaleomgangen var hun dermed først ut og leverte.

Etter målgang henvendte hun seg til kameraet og med et stort smil ga hun følgende hilsen til TV-seerne:

– Da er vi ferdig. Takk for meg, sa Mowinckel til kameraet i målområdet.

Det fikk TV 2-kommentatorene Espen Ween og Lotte Smiseth Sejersted til å bryte ut i latter, og førstnevnte takket Mowinckel for det hun har levert denne sesongen.

28-åringen gjorde i desember comeback etter 18 måneder på sidelinjen. Nylig ble hun nummer ni i VMs storslalåmrenn.

Fornøyd med sesongen

Mowinckel endte til slutt som nummer 16. Det var sist av kjørerne som kom til mål i finaleomgangen i sesongavslutningen. Der ble det kun delt ut verdenscuppoeng til de 15 beste. Mowinckel havnet 5,54 sekunder bak Robinson.

– Jeg syns toppen var grei. Da greide jeg i alle fall å bevege meg og gjøre det greit. Men med en gang jeg kom nedi der, ble det mye barnefeil og jeg gikk tilbake i gamle «feller». Da er jeg på et sted der jeg ikke greier å gi gass. Sånn ble det, oppsummerte Mowinckel til TV 2 etter rennet.

Med totalt 230 poeng, endte hun på 29.-plass i verdenscupen sammenlagt denne sesongen. Det må sies å være en respektabel plassering med tanke på at hun var ute med skade i hele fjorårssesongen.

– På generell basis er jeg veldig fornøyd med dette comeback-året. Det har vært krevende. Det har vært det mest krevende året. Det er én ting å komme tilbake til verdenscupen av mange ulike faktorer. Nå tar jeg ikke noen verdenscuppoeng i dag, men jeg kommer i alle fall hit. Da er jeg vel så fornøyd med det jeg har prestert denne sesongen, men nå merker jeg at jeg trenger en pause. Så skal jeg være fullt klar igjen for neste år, sa Mowinckel.

– Hva er ambisjonen for neste sesong?

– Det er å ta steget videre igjen, og å bli helt komfortabel. Jeg merker jeg har tatt store steg i år, bare med hodet og jeg har lært mye om hva som fungerer og ikke. Det å prøve å ta igjen et skiår på bare noen uker funker for eksempel dårlig. Men samtidig er det læring i det også. Totalt sett føler jeg at jeg ligger godt an for å ta et nytt steg neste år.

Shiffrin maktet ikke å beholde ledelsen fra første omgang og gikk glipp av sin 70. verdenscupseier. Alice Robinson fra New Zealand slo Shiffrin med 28/100 sekund, mens slovenske Meta Hrovat ble treer i vinterens siste verdenscuprenn.

Det var kun 19 alpinister som fikk starte søndagens konkurranse.

Ragnhild Mowinckel er godt fornøyd årets sesong. Her fra alpin-VM, der niendeplassene i storslalåm og kombinasjonen ble hennes beste plassering. Foto: Torstein Bøe

Alpinstjerne kjørte ut i protest?

Italienske Marta Bassino hadde allerede sikret seg storslalåmkula før rennet, og sammenlagtkula var delt ut til Petra Vlhová foran Lara Gut-Behrami.

I første omgang overrasket Gut-Behrami da hun kjørte ut av løypa tilsynelatende uten å ha gjort noen store feil. Gut-Behrami så ut til å «gi opp» allerede ved den tredje porten og kjørte ut av traseen. Sveitseren avsluttet med det en imponerende sesong på en merkelig måte. Hun vant verdenscupen sammenlagt i 2016.

– Lara hadde ikke nok energi til å gi alt og ville ikke ta noen risiko ved å bli skadd. Det var grunnen til at hun stoppet, sa Jerome Krieg fra det sveitsiske laget.

Gut-Behrami selv ønsket ikke å snakke med pressen etter utkjøringen.

Det ble raskt spekulasjoner om Gut-Behrami gjorde utkjøringen i protest mot arrangøren. Tidligere i uka var hun kritisk til reglementet for avlyste renn.

Vlhová sikret seg sammenlagttittelen foran Gut-Behrami mye på grunn av de avlyste rennene i super-G og utfor i Lenzerheide. Der var slovaken ventet å få store problemer mot det sveitsiske fartsesset.

Publisert: 21. mars 2021 13:20 Oppdatert: 21. mars 2021 15:30