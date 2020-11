NFF henter Lise Klaveness ut av permisjon for å løse landslagskrisen

OSLO/BUCURESTI (VG) Norges Fotballforbund (NFF) henter toppfotballsjef Lise Klaveness ut av mammapermisjon for å bistå med juridisk kompetanse i den pågående dramatikken om reisestopp til Nations League-kampene mot Romania og Østerrike.

KRISEKREP: Lise Klaveness hentes ut av mammapermisjon. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Korrekt. Vi har styrket staben på en travel dag. Lise har juridisk kompetanse, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt til VG.

Klaveness, som er utdannet jurist, er hentet inn som et krisegrep i den pågående dramatikken. Hun står som én av to undertegnede i brevet sendt fra NFF til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet sendt lørdag formiddag, sammen med fotballpresident Terje Svendsen.

Lørdag formiddag meldte NFF at de må utsette reisen til de planlagte Nations League-kampene mot Romania (søndag) og Østerrike (onsdag), ettersom Helsedirektoratet mener det bryter smittevernreglene å reise etter at Omar Elabdellaoui testet positivt på coronaviruset fredag.

Gjennom ettermiddagen har NFF utarbeidet nye tiltak og kommer med nye argumenter for hvorfor en reise til Romania ikke vil stride med Norges regler for smittevern.

Klaveness var en dominerende figur i opprettelsen av protokollen som sikret at fotballen kunne starte opp i første fase av coronapandemien. Det har vært få smittetilfeller innen norsk fotball siden protokollen ble innført. Bare de siste ukene har det dukket opp tilfeller hos noen lag i Eliteserien og Toppserien.

Hun har vært i mammapermisjon siden juli. Da fikk hun sin tredje sønn, Oliver. Klaveness har fra før Viljar (6) og Julian (3). Truls Dæhli har vikariert i hennes stilling, men nå er altså Klaveness hentet ut av permisjonen for å bidra i en krevende tid for NFF.

Les også Romania-sjefen: – Vi er ikke redde for coronasmitte

I brevet signert Klaveness og Svendsen legger NFF frem planer for hvordan spillere og støtteapparat skal kunne holde to meters avstand under hele reisen til Romania. Forbundet mener dette vil sikre at alle som er i smittekarantene kan unngå nærkontakt med hverandre og slik sett unngå å bryte covid-19-forskriften.

NFF har satt frist ut dagen for å få et endelig svar på om de kan reise til Romania for den viktige Nations League-kampen.

Det har ikke lykkes VG å få en kommentar fra Klaveness selv i denne saken.

Publisert Publisert: 14. november 2020 15:49 Oppdatert: 14. november 2020 16:21