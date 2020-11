Patrick Thoresen etter ny Storhamar-seier: – På topp fordi jeg er litt smart

(Storhamar-Lillehammer 4–3 etter spilleforlengelse) Rasmus Ahlholm (30) ble matchvinner for Storhamar etter en smøremyk målgivende pasning fra Patrick Thoresen (37) 61 sekunder ut i Mjøsa-derbyets spilleforlengelse.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Scoringer i to kamper på rad, det er deilig. Jeg trodde Patrick skulle skyte selv og ble litt paff da han spilte pucken til meg – men da var det bare å sette den i mål, sier svenske Ahlholm i et intervju med TV 2 etter å ha skaffet Hamar-klubben to poeng.

– Jeg vil si at vi egentlig er ganske fornøyd, men også litt skuffet fordi vi ga bort poeng mot Manglerud Star (4–7) her hjemme og Stjernen borte (3–4), sier Patrick Thoresen med tanke på Storhamars åtte seirer etter 10 seriekamper – syv i ordinær spilletid og den åttende etter «tilleggstid».

Superveteranen har startet «corona-sesongen» uvanlig sterkt og topper toppseriens målpoengliga med fem mål og 11 målgivende pasninger, sammen med Lillehammers Austin Cangelosi (9+7).

– Jeg pleier å starte tregt. Men denne gangen fikk vi en god oppkjøring, med to måneder hard trening og «mye» hvile, forklarer han.

– Jeg kjenner at jeg er blitt 37 år gammel og at det er kjærkomment med hviledager. Alderen har på en måte innhentet meg. Etter en kamp lørdag, kjenner jeg at uken har vært lang. Det er ikke så lett å få sove. Bena ligger liksom og vibrerer i sengen.

– Men jeg har et godt hockeyhode. Jeg er i toppen av målpoengligaen fordi jeg er litt smart. Jeg finner måter å lure motstanderne. Jeg er god til å se hvor pucken vil komme, og jeg oppfatter ting kjapt, sier Patrick Thoresen.

SUKSESS SÅ LANGT: Storhamars nye trener Anders Gjøse har fått Hamar-klubben på rett kjøl fra start. Bildet er Storhamars seier (8–1) over Manglerud Star før seriepausen 29. oktober. Foto: Heiko Junge

Lillehammer kom med slunken ballast til derbyet i CC Amfi tirsdag. 12. september 2017 var siste gang de slo Storhamar i Hamar-klubbens hule, forrige oppgjør mellom Mjøsa-rivalene – på Lillehammers hjemmebane for en drøy måned siden – endte 5–0 i Storhamars favør.

Denne gangen tok de ledelsen etter tre minutter. Storhamar-keeper Viktor Kokman ble tvunget til å gi en retur etter skudd fra Lillehammer-backen Brendan Ellis, Håkon Imset Stormli kunne legge pucken inn i nær åpent mål.

Fakta Fire kamper torsdag Fjordkraft-ligaen fullfører torsdag serierunden som startet med Storhamar-Lillehammer tirsdag: Grüner-Manglerud Star, Sparta-Stjernen, Vålerenga-Frisk Asker, Narvik-Stavanger. Vålerenga topper tabellen etter ni spilte kamper. Frisk Asker har like mange poeng (24) etter 10 kamper. Regjerende seriemester Stavanger Oilers ligger nest sist (8 kamper), tre poeng foran bunnlaget Narvik (9 kamper) Les mer

Syv minutter senere scoret imidlertid Simen André Edvardsen (21) sitt åttende mål for sesongen, etter en noe heldig målgivende pasning fra Eirik Salsten og et kvikt og langt oppspill fra Storhamar-keeper Kokman i overtallsspill – med Lillehammers tidligere Storhamar-back Christian Bull i utvisningsboksen.

24 sekunder før første periodes slutt bød forestillingen mellom NM-finalistene for to og et halvt år siden på enda et rollebytte. Tidligere Lillehammer-back Sondre Bjerke sveipet inn sin første scoring for Storhamar etter målgivende pasning fra målgivende pasning-notoriske Eskild Bakke Olsen (18).

Lillehammer-keeper Joona Partanen så ut til ikke å kunne bebreides den scoringen heller.

– En litt kronglete første periode. Jeg synes vi bør skape litt mer i offensiv sone. Vi får bare gå ut og kjøre på, uttalte Storhamars toppscorer Simen André Edvardsen foran midtperioden i et intervju med rettighetshaver TV 2.

Lillehammers toppscorer og suverene målpoengjeger Austin Cangelosi kunne, alene med Viktor Kokman, ha utlignet drøyt halvveis. Mer skummelt enn det ble det ikke før Cangelosis landsmann og lagkamerat Ben Holmstrom tre minutter før siste pausehvile scoret sitt første mål i Fjordkraft-ligaen. Vel å merke etter uvanlig slapp inngripen fra Kokman.

Den sløve midtperioden utløste eksplosive tilstander i den påfølgende. Ben Holmstrom ga gjestene ledelsen i undertallsspill tre mot fem, etter en kvikk spillevending og målgivende pasning fra Cangelosi. 42 sekunder senere scoret Rasmus Ahlholm sitt andre mål for sesongen – etter skudd fra Patrick Thoresen og retur fra Partanen: 3–3 i Storhamar-overtall fem mot tre utespillere.

Og så gjensto Thoresen/Ahlholm-show i spilleforlengelsen.

Publisert Publisert: 10. november 2020 21:45 Oppdatert: 10. november 2020 22:02