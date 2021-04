Derfor kjører Juha Mieto alltid bil barbeint – selv i 20 minus

LEGENDE-TREFF: Juha Mieto (t.v.) Thomas Wassberg og Oddvar Brå fotografert under et showrenn i Sarpsborg i mars 2016. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Det går mange skrøner om langrennskjempen Juha Mieto (71) hjemme i Finland. At han uansett vær kjører bil barbeint er helt sant.

For selv om det er full vinter tar Mieto av seg på beina og tar av sokkene før han setter seg bak rattet. Sånn har det alltid vært.

– Det finnes en god forklaring på det, forteller 71-åringen til Ilta-Sanomat.

– For det første har jeg 51,7 i skostørrelse, og dersom jeg har sko på beina så er det vanskelig å få plass. Det er helt enkelt sikrest for meg å kjøre uten sokker og sko. Da får jeg i tillegg bedre følelse med pedalene, sier den storvokste finnen som i mange år konkurrerte mot Oddvar Brå, Thomas Wassberg og Gunde Svan i langrennssporet.

Skostørrelsen, kombinert med en høyde på nesten to meter, gjør det utfordrende å kjøre bil.

At gigantens mangeårige praksis kan være ulovlig, bryr ikke Mieto seg så mye om. Han har ifølge ham selv ikke noe valg, skriver Expressen.

Kulden «preller» også av.

– Jeg har alltid vært kjent for mitt blodomløp. Kulde har aldri vært noe problem, sier Juha Mieto.

Han tok OL-gull på stafett i 1976, men vant aldri noe individuelt mesterskap mellom 1972 og 1984. Nærmest kom han under OL i Lake Placid i 1980.

Finnen tapte gullet på 15-kilometeren med ett hundredels sekund til Thomas Wassberg.

Det førte til at man endret reglene slik at den minste seiersmargin skulle være et tiendedels sekund.

I KJENT STIL: Juha Mieto fotografert på 30-kilometeren under ski-VM i Holmenkollen i 1982. I alt vant han seks seirer under de tradisjonelle Holmenkoll-rennene. Foto: Erik Thorberg, NTB

