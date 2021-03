Sundbys nye liv og satsing: - Jeg er ikke ferdig på toppnivå

Ambisjonsnivået er det samme. Martin Johnsrud Sundby (36) kommer, som han selv uttrykker det, til å «gønne på» i sitt nye langrennsliv.

forrige



























fullskjerm neste 1 av 13 Foto: Bjørn S. Delebekk

Publisert Publisert Nå nettopp

«Gir meg ikke. Andre skirenn bare», svarer Sundby på VGs SMS-forespørsel om «en prat om at han gir seg».

36-åringen dropper OL-satsing og verdenscup. Nå handler det om de kuleste langløpene, som NRK har meldt. Sundby svarer med latter-emoji i tekstmeldingen til VG.

– Jeg har vært inne på tanken om å putte skia på hylla totalt sett, men det er jeg ikke klar for i det hele tatt, sier han et par timer senere.

Les også Martin Johnsrud Sundby gir opp OL – satser på langløp

Valget han sto overfor nå: Satse mot OL neste år eller ikke satse mot OL.

Ny retning

Han innså at nåløyet for å komme med i OL-troppen er «sykt trangt». Ryggen har gitt ham en vond sesong - på flere måter - men 7. plassen på 15-kilometeren i VM var et bevis på at han fortsatt duger.

– Jeg er ikke tvil om at det er mulig å snu den trenden, men ikke med de forutsetningene jeg har. Det er for stor påkjenning for familien, sier Sundby, og påpeker at han slo en hel gjeng med gode skiløpere i VM, tross problemene.

– Jeg er ikke ferdig på toppnivå. Nå blir det en annen retning, sier han.

HJEMME HOS MARTIN: Her sammen med kona Marieke Heggeland og barna Max (3) og Markus (6) i 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

På hjemmebane har kona Marieke Heggeland ventet på at den aktive Sundby-karrieren kan bli erstattet med et mer normalt familieliv - for familien på fem.

– Nå tar jeg med meg dette argumentet inn i familiediskusjonen: Det er revnende likegyldig hva jeg gjør når hun er på jobb. Hvis jeg er disponibel før åtte og etter fire, så er det ikke farlig hva jeg gjør i mellomtiden, sier Sundby.

– Jeg starter diskusjonen med det, og så ser vi hvor vi ender, legger han til.

Treningshverdagen blir ny og spennende.

– Jeg må bruke tid på å snakke med venner og bekjente i det miljøet, og søke kunnskap om en del endringer de har gjort. Noen av disse løpene krever ikke så mye annen type trening, men noen gjør det. Vasaloppet er en gulrot, og da må det spesialtrenes på en helt annen måte, sier Røa-løperen.

Sundby vil ha det klart:

– Dette er noe som trigger meg. Ambisjonsnivået er like høyt.

NM-NEDTUR: Martin Johnsrud Sundby etter 14. plassen i NM i Granåsen i januar. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Vi drar ut i langrennssirkuset for å matche en gjeng som holder et ekstremt høyt nivå. Det krever et sinnsykt arbeid, men på en annen måte enn en verdenscupsesong. Det er en mer forutsigbar greie der du går de rennene du planlegger, og that´s it.

PRIVATLAG: Martin Johnsrud Sundby og Niklas Dyrhaug i Trondheim i fjor sommer. Foto: Ole Martin Wold

Sammen med Niklas Dyrhaug skulle han etter planen satse mot VM og OL på privatlaget Team Eidissen/BN Bank. Hvordan det nye opplegget blir økonomisk, er uavklart.

– Det er vanskelig å si. Vi har fantastiske sponsorer med oss. Det er diskusjoner vi må ta utover våren, og legge et kult løp for en endret satsning, sier han.

– NRK mister verdenscupen i langrenn, og skal over på langløp - og da blir det helt sikkert en del fokus på det. Hvis Marit (Bjørgen) også skal fortsette å gå langløp, kan det bli en del «fuzz» rundt det.

Publisert Publisert: 21. mars 2021 08:53