Ajer tok oppgjør med seg selv: – Jeg kunne være litt het

MARBELLA (VG) Da verden stengte ned i fjor, fikk Kristoffer Ajer (22) tid til å studere seg selv fra familiehjemmet i Kristiansand. Funnene hans har endret ham som fotballspiller.

KRIS KULER’N: Kristoffer Ajer, her under landslagstrening på Ullevaal Stadion i fjor, har lært seg å bli kjøligere i hodet istedenfor å kaste seg inn i defensive situasjoner slik han hadde en tendens til å gjøre. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

Det har vært en begredelig sesong for Celtic: Erkerival Rangers knuste dem i kampen om ligagull, de ble slått ut av ligacupen av Ross County og røk ut i gruppespillet av Europa League.

Men for lagets mangeårige norske stopper har det ikke gått fullt så ille.

– Alle ser at han er lagets beste forsvarsspiller. Celtic-fansen liker ham virkelig. Han har fått et større ansvar og gjort det bra til tross for lagets mangler. Og fansen liker at han bryr seg, mener Daily Record-journalist Craig Swan, som dekker klubben for Skottlands største avis.

– Når du spiller for Celtic og forventningene er at du skal vinne trofeer, er det vanskelig å fokusere på individuelle prestasjoner. Men hvis jeg kun skal se på prestasjonene mine, har det kanskje vært min beste sesong i klubben. Det er i hvert fall det året jeg har utviklet meg mest, sier Ajer selv til VG.

Nøkkelen til utviklingen, forteller stopperkjempen fra Rælingen, fant han på våren i fjor da coronaviruset sendte ham hjem til Kristiansand i noen måneder.

– Jeg brukte den tiden hjemme i Norge til å gå gjennom alle klipp og alle kamper jeg hadde spilt den sesongen. Jeg ville se hva jeg måtte bli flinkere på. Da oppdaget jeg at det var noe jeg måtte forbedre: Jeg kunne bli for het, sier Ajer, som i sine yngre dager spilte både på midtbanen og som spiss før han etablerte seg i midtforsvaret.

Han sikter spesielt til en situasjon mot Rennes i Europa League der han laget et unødvendig straffespark, men forteller generelt om en trend der han ofte så seg selv ta unødvendig store sjanser i taklinger og defensive involveringer.

– Man vinner veldig lite på å kaste seg ned veldig tidlig. Med den farten jeg har, er det svært sjeldent at jeg trenger å kaste meg inn i situasjoner, sier Ajer, som tidligere har gjort seg bemerket med spektakulære involveringer som denne:

Dermed tok han grep. Resultatene har vært tydelige denne sesongen.

– Der jeg føler jeg har tatt størst steg, er at jeg tar klokere valg defensivt. Jeg kunne være litt het, kaste meg inn i taklinger og prøve å vinne ballen hver eneste gang jeg kom i slike situasjoner, men nå står jeg oftere på bena og tar bedre valg. Det er bedre i lengden. Du får kanskje ikke de enorme situasjonene der jeg sklitakler en spiller, men jeg slipper å lage straffespark og farlige situasjoner, sier Ajer og oppsummerer:

– Jeg tar færre sjanser defensivt og avventer mer. Det har ført til at jeg føler jeg har mer kontroll. Jeg føler jeg har tatt store steg og det er nok tydelig på statistikken at jeg takler mindre nå enn jeg gjorde i fjor.

Swan, som stort sett har sett alle Ajers kamper siden han signerte for Celtic i 2016, er ikke i tvil om at nordmannen har forbedret seg mye på dette området.

– Det er helt tydelig. Det har blitt snakket mye om, tidligere spillere har kommentert det: «Hvorfor kaster du deg inn sånn? Hold deg på bena!» Forvandlingen er åpenbar, sier journalisten.

– Det er veldig imponerende at han forstod sine feil og har lært av det. Det tyder på en veldig profesjonell spiller. Han visste hva han gjorde feil, og gjorde noe med det.

Ajers gode prestasjoner kommer på et beleilig tidspunkt: Til sommeren er det ett år igjen av kontrakten hans i Celtic. Ståle Solbakken og Brede Hangeland har gitt ettertrykkelig uttrykk for at han må komme seg til en av verdens fem beste ligaer. AC Milan og Newcastle United er blant klubbene han har blitt koblet til.

– Han kommer til å dra. Det blir en stor skuffelse for fansen, for han er veldig god, men folk skjønner at spillere kommer til Celtic for å utvikle seg og dra videre, som Virgil van Dijk og Victor Wanyama har gjort de siste årene, sier Swan.

Selv ønsker ikke Ajer å uttale seg om kontrakten og sommerens overgangsvindu.

Publisert Publisert: 22. mars 2021 16:25