Djokovic vant Roland-Garros med heftig snuoperasjon

Verdensener Novak Djokovic kom under 0–2 i sett mot velspillende Stefanos Tsitsipas, men vendte til 3-2-seier i en minneverdig finale i Roland-Garros.

Novak Djokovic var best da det gjaldt på rødgrusen i Paris. Foto: Thibault Camus / AP / NTB

NTB

Med settsifrene 6–7 (6-8), 2-6, 6-3, 6-2, 6–4 sikret Djokovic sin 19. Grand Slam-tittel i karrieren, og han nektet samtidig grekeren Tsitsipas hans første.

Djokovic er nå én Grand Slam-tittel bak de fortsatt aktive legendene Roger Federer og Rafael Nadal, som har rekorden. Og han er den tredje spilleren i historien som vinner alle Grand Slam-turneringene minst to ganger (etter australierne Rod Laver og Roy Emerson).

Den serbiske superstjernen var favoritt til å vinne turneringen etter å ha beseiret gruskongen Nadal i semifinalen. Men det så en periode ut til at han var preget av fredagens langvarige duell.

Aggressiv greker

Det første skikkelige skremmeskuddet fikk han da Tsitsipas kjempet seg til settball på stillingen 5–4 i første sett. Men Djokovic viste seg sedvanlig seig, sikret gamet og brøt så til 6–5. Tsitsipas viste seg finaleplassen verdig da han slo tilbake i tolvte game og senere vant i tiebreak.

Grekeren freste gjennom neste sett nærmest uten å gjøre en feil og vant 6–2. Så startet Djokovic sin snuoperasjon.

Han vant tredjesettet 6-3, og samtidig trengte Tsitsipas behandling for en vond rygg. Det var nok også mentalt tøft for grekeren å tape det tredje settet, og Djokovic fortsatte å utsette ham for klassetennis i det fjerde.

Stefanos Tsitsipas fikk behandling for ryggplager mellom tredje og fjerde sett i Roland-Garros-finalen. Foto: Michel Euler / AP / NTB

Styrkeprøve

Serberen brøt Tsitsipas i grekerens to første servegame der og vant settet 6–2. Djokovic hadde på det tidspunktet momentum i kampen og så klart friskest ut inn i det avgjørende settet.

Djokovic brøt Tsitsipas til 2-1-ledelse i femte sett, og han tapte knapt poeng i egne servegame. Tsitsipas imponerte og nektet å gi opp i en intens og severdig finale, men til slutt kontrollerte verdenseneren inn settet med 6-4-seier i en kamp som varte i fire timer og 11 minutter.

Djokovic kunne dermed motta hyllesten fra et entusiastisk publikum på Philippe Chatrier-arenaen i Paris. Tsitsipas må fortsatt vente på å bli første greker med en Grand Slam-tittel i tennis.