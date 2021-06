Solberg ikke bekymret for idrettsfrafall: – Tror det går fint å få dem tilbake

Norsk idrett mistet 185.000 medlemmer i pandemiåret 2020. Statsminister Erna Solberg (H) tror de kommer tilbake når aktiviteten kommer i gang igjen.

Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad under regjeringens pressekonferanse fredag om gjenåpningen av Norge. Foto: Fredrik Hagen / NTB Foto: Gorm Kallestad

Frafallet har vært stort, og statsministeren forklarer hvorfor breddeidretten har måttet vente.

– Vi skulle prioritere to ting: barn og unge og arbeid. Og da måtte vi holde igjen på andre aktiviteter som kunne være smitteførende. Og det å ta bort énmetersregelen ville kunne gitt mer smitte. Vi prioriterte tydelig å få folk tilbake i jobb, sa Solberg til NTB.

– Så gjør vi nå mer enn vi sa i trinn tre og åpner for all breddeidrett, la hun til.

Fredagens oppmykning går lenger enn varslet på forhånd. I den opprinnelige trinnmodellen gjaldt lettelsene kun utendørs, men fredag fikk innendørsidretten likevel en etterlengtet åpning.

– Går fint

Selv om frafallet har vært stort, tror Solberg det vil jevne seg ut etter hvert som man kommer i gang.

– Jeg tenker at det er viktig å få dem tilbake, men det er jo slik at med én gang du får lov til å drive aktivitet, så vil barn og ungdom og voksne komme tilbake også. De faller fra hvis noe ikke skjer. Jeg tror det går fint å få dem tilbake.

KrF-leder og barne- og omsorgsminister Kjell Ingolf Ropstad deler bekymringen mange har med det store frafallet i idretten, men argumenterer for det samme som statsministeren – og:

– Så vi må ha en kraftig dugnad for å få barn og unge tilbake i aktivitet. Fra høsten av åpner vi opp for at 12 nye kommuner skal ha fritidskort, der alle barn og unge mellom 6 og 18 år får 2000 kroner i året til å bruke på fritidsaktiviteter. Og dette er noe vi ønsker å trappe videre opp, sammen med andre tiltak, sa Ropstad.

– Beskytte sårbare mennesker

– Føler dere noe ansvar for at så mange har forsvunnet fra idretten?

– Jeg tror alle er enige i at det viktigste vi har gjort er å beskytte sårbare mennesker, unngått at flere har mistet livet, og at alle har måttet være villige til å ha strenge smitteverntiltak. Dessverre har dette også rammet barn og unge, men vi har prioritert dem først hele veien og åpnet for ulike aktiviteter og trening.

– Og så er jeg opptatt av at vi gjør det vi kan for at barn og unge kommer tilbake igjen. Det er kanskje mange som har latt være å melde på barn på aktiviteter som har vært stengt eller usikre. Så jeg tror at når høsten kommer, så tror jeg mange kommer til å gjøre det de kan for at ungene kommer tilbake i aktivitet, forklarte Ropstad.