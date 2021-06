Hummels’ selvmål senket Tyskland - Pogba hylles etter fransk seier

(Frankrike – Tyskland 1–0) «Die Mannschaft» fikk det knalltøft mot EM-favoritten. Et selvmål fra Mats Hummels sender Tyskland bakpå i mesterskapets tøffeste gruppe.

Joachims Löws Tyskland-karriere synger på siste vers, men foreløpig er trenerens avslutningsnummer en låt om tapt kjærlighet. For første gang i historien har tyskerne tapt en åpningskamp i EM.

Portugal satte tonen med 3–0 over Ungarn tidligere tirsdag, og nå har Löws verdensmestere fra 2016 havnet på etterskudd i «dødens gruppe».

Den tyske treneren takker for seg etter sommerens mesterskap etter 15 år i jobben. Han erstattes av Hansi Flick.

Etter en forsiktig åpning på Allianz Arena, tok det fyr et kvarter ut i kampen. Først var Paul Pogba nære på en corner, før Kylian Mbappé testet Manuel Neuer med en rapp avslutning. I sin 100. kamp for Tyskland viste den 35 år gamle keeperen at han fortsatt kan.

Men Mats Hummels avslutning mot eget mål var umulig å stoppe. Midtstopperen var blant spillerne Löw pensjonerte fra landslaget i 2019, men etter en god sesong i Bundesliga har treneren krøpet til korset og kalt tilbake Hummels. Det angret han kanskje på i kveld.

Pogba fant Lucas Hernández med en praktfull pasning, før backen banket den inn foran mål. En uheldig Hummels så fortvilet opp mot himmelen da hans forsøk på å blokkere innlegget gikk feil vei og overlistet Neuer.

– Det er tragisk for Hummels når han endelig er tilbake, sier Thorstein Helstad hos NRK.

Årets EM har allerede sett tre selvmål, det høyeste antallet noensinne sammen med EM 2016.

I EGET NETT: Kylian Mbappé jubler. Mats Hummels og Manuel Neuer fortviler. Et hardt slag for «Die Mannschaft» i EM-åpningen.

Pogba fremsto som omgangens store spiller, der han trakk i trådene og dikterte spillet fra midtbanen.

– Han har vært helt vill. Han har vært på sitt aller, aller beste – den beste spillerprestasjonen i EM til nå. Han har vært majestetisk, mener VGTVs ekspert, Joacim Jonsson.

– Han kontrollert midtbanen, sier den tidligere engelske landslagsspilleren Jermaine Jenas.

Pogba gjenvant ballen flest ganger (12), vant flest dueller (13) og skaffet flest frispark (4) av samtlige spillere på banen. Manchester United-stjernen ble kåret til banens beste spiller, og hos ITV diskuterte de gamle kamphanene Patrick Vieira og Roy Keane hvorfor Pogba tilsynelatende presterer bedre for landslaget enn for klubblaget.

– Han er en leder og en viktig spiller. Han må ta ansvar på klubblaget også. Det er lov å sette spørsmålstegn ved prestasjonene hans for United, for han presterer mye bedre for Frankrike, sier Vieira.

Keane hang seg opp i at Vieira mente at Pogba er en leder.

– Han viser der ikke, Patrick. For United, i klubblaget, viser han ikke lederskap, mener iren.

MAESTRO: Paul Pogba var en kampens store spillere.

Benjamin Pavard smalt i bakken etter å ha fått Robin Gosens kne i bakhodet med stor kraft. Backen ble liggende på gresset en stund, men etter å ha fått tørket bort litt blod fra ansiktet fikk han lov til å fortsette kampen.

Halvveis i andre omgang trodde Kylian Mbappé at han hadde scoret i EM-debuten, men VAR-bildene viste at angriperen hadde sneket seg over offsidegrensen.

22-åringen viste prov på sin enorme fart da han var nære å løpe fra Hummels, tross å ha startet ti meter bak midtstopperen. Med en sen takling, fikk tyskeren akkurat stoppet Mbappé fra å avslutte.

– Han pensjonerte neste Hummels der, sa Martin Keown.

Fem minutter før slutt kom dagens andre annullerte scoring for Frankrike. Igjen hadde Mbappé rykket i bakrom og serverte Karim Benzema foran mål. Han trillet den enkelt i nettet, men reprisene viste en marginal offside. Dermed må Benzema vente på sitt første landslagsmål siden oktober 2015.

