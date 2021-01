Djokovic slaktes for corona-krav

Verdensener Novak Djokovic (33) krever unntak fra vanlige smittevernregler og corona-spesialbehandling for seg og sine foran Australian Open i tennis, men han får kontant avslag.

RETT I ISOLASJON: Novak Djokovic landet i Australia for en snau uke siden, og måtte gå rett i to uker karantene. Det åpne australske mesterskapet i tennis skal starte 8. februar. Foto: BRENTON EDWARDS / AFP

– Du får ikke spesialbehandling av viruset, og det får du heller ikke av oss, er svaret fra den australske delstaten Victorias øverste parlamentariske leder Daniel Andrews - til kravlisten fra Novak Djokovic.

– Det er et klart NEI fra meg, uttaler delstatens kommisjonsleder for covid-19-karantene, Emma Cassar, til nyhetskanalen 7News.

– Reglene er laget for å beskytte folk. Vi vil ikke under noen omstendigheter vanne det ut, tilføyer hun.

Grand Slam-turneringen i Melbourne i delstaten Victoria skal etter planen starte 8. februar. De fleste av verdens beste tennisspillere er allerede på plass, inkludert Norges Casper Ruud (22). De er stort sett satt i karantene i henhold til den lokale smittevernprotokollen, som Novak Djokovic på vegne av sine aktive kolleger mener er for streng og ikke tar hensyn til deres særskilte behov.

I et brev til turneringsledelsen, gjengitt i australske medier, krever han blant annet at «så mange som mulig av dem» blir karanteneinnkvartert i private hus - med tilhørende tennisbane.

Djokovic krever også «skikkelig mat», som matcher turneringen og spillernes standard. Også at antall karantenedager reduseres fra gjeldende 14 for de 72 som per søndag avtjener disse. Et annet krav er fitness- og treningsapparater tilgjengelige i alle rom (til de av spillerne som ikke får egne hus?).

Foreløpig holder Djokovic til i en egen leilighet - med utsikt til gatetennis:

– Reglene gjelder for dem, som de gjelder for alle andre. Det er ingen spesialbehandling her, understreker Victorias politiske leder Daniel Andrews.

Han får medhold fra blant andre tennisrebellen Nick Kyprios og tidligere Davis Cup-spiller Sam Groth.

– Djokovic er et verktøy, skriver Kyprios på Twitter - og mener serberen er et slags sendebud.

– Er han seriøs. Hva trodde han ville skje? At Dan Andrews skulle svare «du får alt du vil Novak». Spar meg, skriver australske Groth i sin spalte i australske Herald Sun ifølge The Guardian.

Djokovic’ kritikere mener samtidig at han ikke har så mye å gå på når det gjelder covid-19-ekspertise. I fjor arrangerte han stikk i strid med corona-anbefalinger sin egen tennisturnering. Den endte med at flere spillere, samt Djokovic og kona Jelena, testet positivt for coronaviruset.

