Nå er Kalvå sjefen i skiforholdet: – Jeg adlyder alt

Didrik Tønseth (29) har alltid prestert bedre enn samboeren Anne Kjersti Kalvå (28) i skisporet. Etter 10,5 år som kjærester har det snudd.

NM-SMIL: Anne Kjersti Kalvå har levert en jevn sesong, under NM i Granåsen var hun nesten på pallen igjen. Her etter 4.-plassen på 15 kilometer fellesstart med skibytte. Foto: Geir Olsen

I mange år er det Kalvå som har ønsket samboeren god tur og lykke til foran verdenscup, VM og OL. Torsdag morgen dro Kalvå til Lahti. Tønseth er hjemme.

– Det er Anne Kjersti som har tatt over roret nå. Det er hun som styrer skuta. Jeg bare adlyder ordre. Jeg adlyder alt, sier Tønseth til VG og humrer lett.

Han valgte å avslutte sesongen etter 25. plass, nesten tre minutter bak Emil Iversen, på 30 kilometer fellesstart med skibytte i NM.

SERVICEMANN: Landslagsløper Didrik Tønseth er klar for nye oppgaver nå som samboeren Anne Kjersti Kalvå er på god vei mot VM i Oberstdorf. Her er paret på tur til Sørlandet sist sommer. Bilde fra Instagram, med tillatelse. Foto: Privat/toenseth

Dermed er 28-årige Kalvå samboerparets VM-håp.

– Jeg skal gjøre alt for å optimalisere for henne. Jeg kan smøre ski og bidra med det jeg kan. Nå er jeg blitt støtteapparat, sier Tønseth.

Lørdag kjemper hun om en VM-plass på 15 kilometer fellesstart med skibytte. I NM ble hun nummer fire på distansen, et hav bak Therese Johaug, men bare 20 sekunder bak Helene Marie Fossesholm og bronsemedalje.

– Jeg har jobbet hardt i mange år, og har hatt litt stang ut opp gjennom. Det er godt å få en god sesong, at jeg får igjen litt for jobben gjennom mange år, sier Kalvå.

– Didrik er vant til å gå i VM, OL og verdenscup, gjør det noe med dynamikken i forholdet at det nå er du som skal ut å konkurrere?

– Det blir vel litt roligere dager på ham og litt mer trening på meg. Det er vel Didrik som er sjefen fortsatt, så det går bra det, svarer Kalvå og ler.

FRISKUSER: Anne Kjersti Kalvå og Didrik Tønseth med våtdrakt i Leirsjøen i Bymarka i Trondheim sist sommer. Bilde fra Instagram, med tillatelse. Foto: Privat/toenseth

De har vært kjærester i over ti år. Han har vært på landslaget helt siden han var junior og har to VM-gull på stafett og ett OL-gull.

– Jeg er stolt over hvor stayer hun har vist at hun er de siste årene. Når du akkurat ikke kommer med på landslaget gang etter gang er det lett å føle at ledelsen ikke har troen på deg. Men hun har ikke gitt seg, sier Tønseth.

OL-GULL: Didrik Tønseth var med å ta stafettseieren for Norge under OL i Pyeongchang i 2018. Fra venstre: Ankermann Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Martin Johnsrud Sundby og Tønseth. Foto: Cornelius Poppe / NTB

De bor sammen på Byåsen i Trondheim.

– Didrik inspirerer. Han har banet vei for mye. Han er litt mer ekstrem type enn meg, sier Kalvå.

Mektig imponert

Denne sesongen har Kalvå vært på Team Elon Midt-Norge. Landslagstrener Ole Morten er mektig imponert over jobben hun har gjort.

– Jeg vil ikke si at hun har vært tålmodig, jeg vil heller si at Anne Kjersti har kjempet seg tilbake år etter år, og i år har hun vært på et stabilt høyt nivå. Nå får hun flere sjanser til å gå internasjonalt, men om VM kan jeg bare si at VM-laget blir offentliggjort 3. februar, sier Iversen til VG.

Hun har gode idrettsgener, Kalvå er kusinen til Marit Bjørgen, mødrene deres er søstre.

28-åringen fra Lundamo i Trøndelag har gått 49 skirenn individuelt i verdenscupen siden mars 2013. Det er blitt fire topp 8-plasseringer. Denne sesongen har hun 4. og 5. plass fra NM og tre 12.-plasser fra verdenscupåpningen i Finland (sprint, 10 km klassisk og 10 km jaktstart friteknikk).

– Jeg skal kjempe for en VM-plass. Jeg håper på en topp 10-plassering i Lahti. Jeg liker meg der og fellesstart med skibytte er artig, sier Kalvå.

Søndag er det stafett i Lahti. Om en uke er det verdenscup i Falun og siste sjanse til å vise seg frem før VM-uttaket.

Publisert Publisert: 23. januar 2021 06:36