VM-kamp avlyst etter coronautbrudd

KAIRO (VG) Kapp Verde trekker seg fra søndagens planlagte kamp mot Tyskland. De er bare ni friske spillere i Egypt.

MISTER KAMP: Kapp Verde og Delcio Pina spilte mot Ungarn i VM-premieren, men kan ikke spille mot Tyskland på grunn av sykdom i troppen. Foto: Anne-Christine Poujoulat

Kapp Verde stilte med bare 11 mann mot Ungarn i VM-åpningen etter et stort utbrudd rundt avreise til Egypt. Lørdag kom nyheten om at Kapp Verde fikk ytterligere to coronatilfeller i sin tropp.

Dermed har laget bare ni friske spillere, og det skal bli foretatt ytterligere testing også av dem.

Reglene til Det internasjonale håndballforbundet tilsier at man må være ti spillere for å stille fra start til en kamp. Når Kapp Verde ikke klarer det, taper de 0–10.

For søndag bekrefter håndballforbundet til Kapp Verde at de ikke kan stille til kampen. Det internasjonale håndballforbundet har fremdeles ikke bekreftet avlysningen. Heller ikke det tyske håndballforbundet har uttalt seg.

Mye frustrasjon

Det har vært stor frustrasjon blant mange deltakere under VM. Norge var sjokkerte over forholdene de møtte på spillerhotellet i Kairo. Det har i tillegg vært et titalls positive tester blant ulike spillere, folk fra media og hotellansatte.

– Det er en parodi, for å si det rett ut. Alt til nå har vært en stor vits. Det er et opplegg som ikke henger på greip – smitte og det ene og andre, sa superstjernen Sander Sagosen etter et drøyt døgn i Kairo.

– Hvordan opplever dere dette som spillergruppe? spurte VG.

– I går var det litt sjokktilstander for alle. I dag er det mer at vi ikke får gjort en dritt med det. Vi har fått gjort unna en fysisk økt på en gressflekk med litt styrke og fotball. Vi får bare ta litt ting som det kommer. Jeg har sagt mitt til de som får gjort noe med dette, og så får jeg bruke energien min på det jeg er her for – å spille håndball best mulig.

Flere norske spillere har også slitt med magetrøbbel, som Christian O’Sullivan:

Bedring

I etterkant har det vært møter mellom nasjoner som Norge og Danmark med Det internasjonale håndballforbundet og den lokale arrangøren.

Det skal ha resultert i bedre forhold, ifølge medlemmene av den norske leiren.

Det er også lite som tyder på at IHF vurderer å stoppe VM slik det ser ut nå.

