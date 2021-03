Røthe: – Den smarteste vinner

Sjur Røthe (32) sier at onsdagens 15-kilometerløype er en av de aller mest krevende han har vært borti. Det krever et sterkt hode for å slå Aleksandr Bolsjunov.

Skiløper Sjur Røthe under trening i Oberstdorf mandag. Foto: Lise Åserud / NTB.

NTB-Egil Sæther

Publisert Publisert Nå nettopp

32-åringen fra Voss var en het medaljekandidat foran skiathlon-distansen sist lørdag, men der endte det ikke helt som han hadde håpet på.

Røthe ble hektet av og måtte nøye seg med 6.-plass etter at nevnte Bolsjunov hadde ledet løpet mer eller mindre fra start til mål. Russeren sendte den ene etter den andre i kjelleren.

Etterpå erkjente veteranen at han aldri hadde vært mer sliten etter et skirenn.

– Etter duathlon har jeg forsøkt å unngå å kjenne etter hvordan kroppen egentlig har vært. Jeg trodde at jeg kom til mesterskapet i ganske bra form og skulle kjempe om edle ting på duathlon uten at det fungerte på noen som helst måte, sa en oppriktig Røthe under tirsdagens digitale pressekonferanse på en restaurant ved skiflygingsbakken i Oberstdorf.

Martin Johnsrud Sundby og Sjur Røthe foran tirsdagens pressetreff. Foto: Terje Pedersen / NTB.

Utfordrer

Uansett hvor sliten Røthe var sist lørdag, er han en god medaljekandidat på 15-kilometeren. Røthe er normalt en mester til å beregne løpene sine slik at han får tatt ut alt.

Sammen med Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund, Harald Østberg Amundsen og Martin Johnsrud Sundby utgjør han et mektig utfordrerbeite til storfavoritt Bolsjunov.

– Jeg har gjort mine forberedelser fram mot 15-kilometeren som jeg hadde planlagt. På mandag hadde jeg en bra gjennomgang av løypa og gjorde meg noen gode vurderinger på hvordan jeg skal legge opp løpet. Det er den smarteste som kommer til å vinne. Det er en utrolig vanskelig løype å løse. Vi har hatt utfordrende konkurranser før, men dette er det veldig høyt nivå på, sa Røthe.

Advarsel

Vossingen advarer mot å brenne alt kruttet i starten.

– Det er ikke bare å åpne knallhardt og håpe at det holder. Det er en veldig krevende løype. Det er partier der du normalt sitter i hocke hele veien der du må jobbe hele veien. Det er tøffe nedoverbakker, og slik som Aleksandr Bolsjunov kjørte nedover her om dagen, så må vi henge med både nedover og oppover.

Varmen i VM-byen gjør at det kan bli utslagsgivende hvor du starter i feltet. Løypene blir merkbart bløtere utover dagen.

– Det blir viktig. Soleklart. Det skjer en radikal endring tidlig ettermiddag. Vi trekker nummer på bakgrunn av distansecupen og har ikke gått mange av dem. Vi får trekke erfaringer fra dameløpet i dag, sa Røthe.

For tre av Norges løpere handler det også om mer enn selve løpet. Det skal deles ut stafettetapper til fredag, og der er det en svært jevn kamp mellom Sjur Røthe, Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund om å få tredjeetappen i fri teknikk.