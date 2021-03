Hegerberg før comeback: – Jeg skal være «top dog»

Det er ikke noe i veien med ambisjonene når Ada Hegerberg (25) forbereder sitt comeback etter å ha vært satt ut av spill med skade i over et år.

PÅ VEI TILBAKE: Ada Hegerberg har tilbrakt mye av det siste året i treningsstudioet. Her er hun fotografert etter en økt i fjor sommer. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/Reuters

Lyon-spilleren, som har vært skadet siden 28. januar i fjor, lover å komme tilbake som en bedre versjon av seg selv.

– Helt ærlig, jeg har kjempeambisjoner om comebacket, jeg skal være «top dog». Jeg skal tilbake som toppscorer og bli bedre enn det jeg var før dette, forteller Hegerberg i en samtale med mentaltrener Cecilie Ystenes Myhre.

I intervjuet i Fremantle-podkasten «Grit» som publiseres torsdag, forteller 25-åringen om et krevende år etter at hun i slutten av januar i fjor ødela korsbåndet i høyre kne. Da skaden var leget i høst måtte hun gjennom en ny operasjon etter et tretthetsbrudd i leggbeinet i den andre foten.

– Jeg skal være ærlig og si det har vært det tøffeste året i min karriere uten tvil. Jeg gikk inn i 2020 med store ambisjoner og en knallstart på sesongen. Så endte jeg opp med en stygg kneskade med et korsbånd som røk. Seks måneder ut i den skaden fant jeg ut at jeg hadde et tretthetsbrudd i andre leggen som har vært der i halvannet år. Da befinner du deg i din andre «rehab-situasjon» på ett år og det er veldig krevende. Samtidig så må du stålsette deg og finne ut hvor du vil hen og omringe deg med de du er glad i. Det er mange støttespillere som vil hjelpe deg på veien. Uten dem hadde det vært tøft, sier Hegerberg.

Hun er klar på at det krever mye å kunne komme tilbake i slag.

– Det er ikke bare noe en kan si. Det krever sitt, sier 25-åringen. Når hun er tilbake på banen er ikke kommunisert.

I podkasten forteller hun også om hva som er avgjørende for å lykkes over tid og hva som driver henne.

– Det må være gøy. Så må du se utvikling og ha mestringsfølelse. Har du ingen glede av det du driver med er det ingen vits. Det må ligge i bunn fordi det kommer tøffe dager. Jeg driver med fotball fordi det er min største «passion» i livet. Den dagen jeg ikke jeg synes det artig lenger så vet jeg at jeg ikke kommer til å legge ned like mye jobb i detaljene, disiplinen vil ikke være der. Da er litt av vitsen borte for meg. Den dagen jeg er lei og mett, da takker jeg for meg.

– Har gjort mange feil

En ærlig Ada Hegerberg snakker også om feil hun har gjort og hvor viktig det er å ha målsettinger på kort og lang sikt.

– Jeg har gjort mange feil og har bare kjørt på mange ganger. Da har du fått deg noen nesestyvere. Du må tørre å gjøre feil. Det er en klisjé, men den er helt riktig. Vi blir ikke bedre av å være innenfor komfortsonen. Du må finne en balanse. Den største feilen i mine øyne er å slappe av når det går som best. Når det går som best og jeg er i flytsonen, da er jeg på det mest knallharde mot meg selv. Jeg vet at den dagen du slapper litt av, så vil du få den rett i ansiktet.

Ambisjonene er som før:

– Jeg har ambisjoner om å vinne alt jeg stiller opp i. Jeg legger listen høyt. Det har vært en del utfordringer på veien, men du må nyte berg-og-dal-banene også, sier Hegerberg, som før jul forlenget sin avtale med Lyon. Den løper nå til sommeren 2024.

PS! Hegerberg var ikke i troppen da Lyon tok seg videre i Champions League i går med en ny seier over Brøndby.