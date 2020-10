VM-helten annonserte forlovelse på instagram

Megan Rapinoe og Sue Bird har forlovet seg, og fikk lykkeønskninger fra Joe Biden.

NÅ ER DE FORLOVET: Megan Rapinoe og Sue Bird Foto: Mary Holt / X02835

Amerikanske Megan Rapinoe (35) ble toppscorer og kåret til årets spiller under fjorårets fotball-VM for kvinner.

Nå har hun funnet lykken med basketballspilleren Sue Bird (40), som spiller for Seattle Storm. De to har nemlig forlovet seg, og nyheten har de to offentliggjort med et bilde på Sue Birds instagramkonto.

Det viser de to i et svømmebasseng hvor Rapinoe som går ned på kne og setter ringen på fingeren til Bird.

De to har vært kjærester siden sommer-OL i 2016. Rapinoe er kjent for sine friske utspill mot president Donald Trump, og har beskyldt ham blant annet for å ekskludere mennesker.

Dermed er det vel ingen som venter at Trump skal sende sine gratulasjoner med forlovelsen, men det har derimot Demokratenes presidentkandidat Joe Biden gjort.

– Kjærligheten vil alltid seire. Gratulerer Sue Bird og Megan Rapinoe, skriver han på Twitter.