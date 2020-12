Henny Reistad hylles etter monstermål: – Jeg håper de blir litt skremt

KOLDING (VG) (Tyskland-Norge 23–42) Henny Reistad gjorde kampens høyeste hopp og dundret ballen i mål med dagens hardeste skudd. 21-åringen har satt 10 av 10 skudd i mål til nå i EM.

19–10-målet kom bare to minutter etter at håndballjentenes yngste slapp til i 1. omgang. Ballen sang salig i de tyske nettmaskene. EM-arrangørens tracking viste 117 km/t. Hun svevde 60 cm over det blå banedekket etter å ha blitt spilt opp med et dobbeltkryss regissert av Stine Bredal Oftedal.

– Henny har noen medfødte egenskaper. Hun har tydeligvis valgt helt riktige foreldre. Det er gener, men selvfølgelig også trening, sier landslagstrener Thorir Hergeirsson når VG spør om scoringen. VG har tidligere skrevet om Reistads familiebakgrunn – oldefaren Ole Reistad ledet Norge til OL-gull i militært patruljeløp under vinter-OL i 1928.

De norske spillerne er ifølge mediekontakt Halvor Lea usikre på om EHF-tallene er riktige. Normal skuddstyrke på harde skudd fra kvinner skal være 95–97 km/t får VG opplyst fra norsk hold.

Reistad overgikk det med 20 km/t om trackingen i hallen er riktig. En perle fra Sander Sagosen ble målt til 138 km/t under herre-EM i januar.

– Når hun har slike spisskvaliteter på andre ting og videreutvikler andre ting, så blir hun vanskelig å stoppe, beskriver Stine Bredal Oftedal etter storseieren.

Selv håper Henny Reistad at både hun og Norge har sendt et skremmeskudd til alle andre EM-lag med den mektige 19-målsseieren over sjanseløse tyskere.

– Jeg håper de blir litt skremt, sier hun.

– Vi presterer bra i begge disse kampene og håper de andre skjønner at det blir vanskelig å slå oss. Tempoet i denne kampen passer meg veldig fint. Vi har gode duellspiller og klarer virkelig å få ut potensialet vårt mot tyske spillere som ikke klarer å stå så godt sammen. Tyskland er et veldig godt lag, så dette er en av de beste landskampene jeg har vært med på med Norge.

KNALLET TIL: Henny Reistad har vært supereffektiv i EM-starten. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Reistad har scoret 10 EM-mål på under en kamps spilletid i de to første EM-matchene (54 minutter og 43 sekunder). Sammen med Camilla Herrem (12 mål på 12 skudd) viser hun effektivitet på ypperste nivå.

– Er du en del av turborekka nå?

– Jeg føler jeg kan tilføre like mye fart i angrepsspillet som de andre og jeg liker i hvert fall den måten å spille på, sier hun om å spille med eksplosive Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk.

– Hun er i ferd med å utvikle sin spillestil. Når hun blir enda bedre til å variere og leke med tempoet sitt, så blir hun enda mer morsom å se på, mener landslagssjefen.

– Henny er støpt i den perfekte playmakerkropp. Hun har høyden og har i tillegg fart og taktskifte. Hun er allerede veldig god for oss og kommer ikke til å bli noe mindre viktig, spår Stine Bredal Oftedal etter Norges beste kamp siden VM-kvartfinalen mot OL- vinner Russland (seier 34–17) for tre år siden.

– En sånn følelse av flyt er noe som gir ekstrem selvtillit. Det er veldig morsomt, beskriver landslagskapteinen.

