Haalands ekstreme forvandling: Avslører FaceTime-trenerens uvanlige metoder

MARBELLA (VG) Erling Braut Haaland (20) har gjennomgått en voldsom fysisk transformasjon siden starten av fjoråret.

OPP NOEN VEKTKLASSER: Erling Braut Haaland har vokst seg stor siden han ble tatt inn i landslagsvarmen i 2019. Til høyre «dryler» han til ballen under mandagens trening i Spania. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Haaland fortalte først om endringen i et intervju med Viafree i forrige uke. Der røpte han å ha lagt på seg åtte kilo, fra 86 til 94, siden han ankom Borussia Dortmund i januar 2020.

Han beskriver det som en «ekstrem» endring og mener han har blitt «en helt annen». Samtidig har han blitt raskere, opplyser jærbuen.

Mandag stilte Haaland til pressetreff i Marbella. På spørsmål fra VG om hvordan han har jobbet for å forvandle kroppen, svarer den ofte ordknappe 20-åringen svært utfyllende til ham å være.

– Jeg har tatt store skritt der. Jeg har trent mye mer rett, sier Haaland.

Han opplyser at han har trent med en personlig trener ved bruk av FaceTime eller Zoom siden pandemien startet.

– Det er en smart mann som vet hvordan han skal gjøre meg bedre, sier Haaland, som ikke vil røpe hvem det er snakk om.

Det er den brasilianske treneren Lucas Kruel som har hjulpet Haaland. Han oppgir på Instagram at han har base i tyske München. Nettavisen har tidligere omtalt at de jobbet sammen over FaceTime da pandemien stengte ned verden i fjor.

Kruel har på Instagram vist at han har jobbet med tidligere Haugesund-profil William Trost-Ekong, Liverpool-stjernen Thiago Alcântara og brasilianerne Douglas Costa og Rafinha.

Kruel har ikke besvart VGs henvendelse.

– Jeg er veldig interessert i trening og ville finne rett måte å trene på til kroppen min, da fant jeg rett og slett ut at jeg ville prøve ham ut. Det har fungert bra så langt, sier Haaland.

Han er ordknapp om det detaljerte opplegget, men slår fast:

– Jeg har ikke trent med én vekt med ham.

Brann-vingen Filip Delaveris har også jobbet med Lucas Kruel. Han fikk brassen anbefalt av en lagkamerat i nederlandske Vitesse i fjor.

Delaveris beskriver Kruel som «veldig omgjengelig, hyggelig og lett å prate med». Som trener beskriver han metodene hans som «litt annerledes enn det man er vant til».

– Han jobber med kjernemuskulatur og stabilitet. Det var utrolig tunge øvelser som ser veldig enkle ut, mye balanse og kontroll, sier Delaveris til VG.

Han gikk ikke opp åtte kilo som Haaland, men merket stor forskjell etter Kruel-opplegget:

– Jeg ble mye sterkere, fikk mye bedre kjernemuskulatur og mye bedre kontroll over egen kropp.

– Jeg føler det har gitt meg bra uttelling. Jeg er blitt raskere og lagt på meg, og det er ingenting som er bedre enn det. Et bra tegn, sier Erling Braut Haaland.

Han sier også at han har tatt grep om kostholdet – og oppsummerer det kort og godt slik:

– Spise de rette tingene på rett tid.

Mens han var i Molde, vokste Haaland elleve centimeter på tolv måneder. Nå har han lagt på seg muskler, men skjelettet virker å være ferdig utvokst.

– Jeg ligger på rett over 194 cm. Jeg tror det begynner å stoppe nå. Broren min er 195 cm, så jeg får håpe jeg snart stopper, flirer landslagets superstjerne.

I tillegg til å ha skaffet seg FaceTime-trener og justert kostholdet, er Haaland opptatt av mental trening.

Han trekker frem den nære familievennen Ivar Eggja, som han kaller «onkel Ivar», som en nøkkelperson i den sammenheng:

– Han har støttet meg fint der med ting og tang. Vi har koblet fint av i lag, sier Haaland.

Han er bevisst over sine egne behov for å kunne prestere så godt som mulig.

– Det er et voldsomt kjør til tider, så det gjelder å være ekstrem på å koble av, og ekstrem på å være pålogget når du skal være pålogget, sier Haaland.

– Hvilken rolle spiller meditasjon for deg?

– Det kommer helt an på om jeg kjenner jeg har behov for det. Da tar jeg meg et par minutter og «relaxer». Det er helt individuelt fra dag til dag og uke til uke, sier mannen som har gjort «meditasjonsfeiring» til et av sine varemerker.

Publisert Publisert: 31. mai 2021 17:04