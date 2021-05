Raja fullroser NIF-utfordrer: – Han er kompetent

BERGEN (VG) Bare dager før Norges Idrettsforbund går til valg for å rokere på sitt eget styre, høster én av kandidatene lovord fra kulturminister Abid Raja (V).

MØTTES I BERGEN: Abid Raja og Marco Elsafadi før møtet sentralt i Bergen sentrum tirsdag kveld. Foto: Hallgeir Vagenes, VG

Valgkomiteen ønsker KrF-politiker Geir Jørgen Bekkevold (57) inn som nytt styremedlem.

Men Marco Elsafadi (44) har både basketballforbundet og Vestland idrettskrets i ryggen når han går til kamp for å bli ny visepresident i idrettsforbundet.

– Marco er ikke et strategisk dårlig valg, men man skal heller ikke undervurdere hvilken symbolsk kraft det har i det å finne en sentral posisjon til Marco i idretten. Jeg har vært pådriver for mangfold hele livet. Det vil jeg være i fortsettelsen også, sier Abid Raja.

Han har invitert VG med til et møte med Møhlenpris idrettslag i Bergen. Dette er Elsafadis store hjertebarn. Idrettslaget jobber for å hjelpe barn og unge med et tilbud på fritiden.

Mange av dem sliter med sosiale utfordringer, og mange har minoritetsbakgrunn.

Gang på gang i intervjuet med VG understreker Raja at han ikke vil blande seg inn i NIF-valget. Idretten styrer seg selv, og han vil ikke bli tatt til inntekt for noen. Besøket i Bergen ble foreslått allerede i oktober, poengterer Raja.

Likevel fullroser han Marco Elsafadi:

– Han er kompetent. Marco har sittet i flere regjeringsutnevnte utvalg. Han kjenner idretten inn og ut. Han har vært toppidrettsutøver på landslagsnivå. Det er jo ingen dårlig greie å ha vunnet Mesternes Mester heller, ler Raja.

PODCAST: Kulturministeren deltok i en podcastsending hos Møhlenpris idrettslag. Foto: Hallgeir Vagenes

Han tilføyer at 44-åringen i sofaen ved siden av seg er tverrpolitisk godt likt:

– Det er åpenbart at mange politikere har tiltro til Marco. Det gjelder Raymond Johansen, Audun Lysbakken og mange andre.

– Ser du symbolkraften i det at du møter ham her i dag, få dager før valget, og sier at han er kompetent?

– Han er kompetent, sier Raja og legger ut om hvordan Elsafadi tilfeldigvis har en mørk hudfarge. Det er imidlertid bare en tilleggskompetanse, argumenterer kulturministeren.

– Jeg er glad for at idretten har innstilt ham til noe (etisk komité, journ. anm.), men så må idretten selv bestemme hvilken posisjon det er størst symbolsk kraft å bruke ham i. Jeg vil ikke diktere eller signalisere noe, men jeg har åpenbart tiltro til ham, siden jeg utnevnte ham til leder for rasismeutvalget i fjor, sier Raja.

Han har nettopp deltatt i en spontan podcastsending med ungdom fra Møhlenpris - i lokalene til idrettslaget - og fått høre hvordan de jobber aktivt for å hente vanskeligstilt ungdom inn til idretten, og gi dem et tilbud.

GAMLE KJENNINGER: Raja (t.h.) utnevnte i fjor Elsafadi til leder for det såkalte «rasismeutvalget». Foto: Hallgeir Vagenes

Bekkevold: – Flere deler engasjementet

I Oslo sitter Geir Jørgen Bekkevold. Han forbereder seg på en ny dag på Stortinget i morgen. KrF-politikeren ble kontaktet av Vestfold og Telemark idrettskrets med tanke på en mulig styreplass i NIF.

Bekkevold er tidligere prest, og har i mange år vært idrettspolitisk talsperson for partiet sitt.

– I det siste har jeg opplevd mye flott gjennom det Gatelaget står for. Det viser hvor viktig idretten er for folk i alle livsfaser. Idretten som inkluderende arena er noe av det jeg brenner mest for, sier han.

Bekkevold erkjenner humrende at han ikke kan gjøre noe med det faktum at han er 57 år gammel, etnisk norsk og ikke har en lysende idrettskarriere å se tilbake på.

– Jeg kjenner jo til Elsafadi gjennom ulike TV-programmer, og vet at han brenner for det han sier. Jeg forstår også at Raja roser engasjementet hans. Men det er altså et engasjement flere deler, mener Bekkevold.

– Jeg har ingen problemer med at Raja sier det han sier, men er også glad for at han holder seg innenfor grensen. Det er idrettstinget som må ta stilling til hva slags kompetanse de ønsker. Jeg har vurdert det slik at jeg kan tenke meg dette styrevervet, og at jeg har noe i bagasjen som kan komme til nytte, legger han til.

STORTINGSPOLITIKER: Geir Jørgen Bekkevold. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Elsafadis oppskrift

Tilbake til Bergen.

TV 2 gjorde i fjor en opptelling som viste at bare 13 av 386 styremedlemmer i norske særforbund har en annen hudfarge enn hvit.

– Er det idretten selv eller folk med minoritetsbakgrunn som er «problemet»?

– Man trenger å løfte nede (på grasrota, journ. anm.), men også på toppen. Det handler om å ha representative styrer. Styrer som representerer «det nye Norge», og motiverer flere til å bli med, sier Abid Raja.

– Men hva gjør at det ikke er flere med minoritetsbakgrunn i norske idrettsstyrer?

Marco Elsafadi bryter inn og tar ordet:

– Skal du rekruttere disse menneskene inn i styrer, så må du rekruttere på en annen måte. Ikke forvent at de kommer av seg selv. Ikke overlat til en valgkomité å gjøre som man alltid har gjort, åpner han.

Elsafadi illustrer gjennom å snakke om en tenkt gutt eller jente fra Bangladesh, som man ser for seg at har både kompetanse og utdanning:

– Man må dra hjem til dem og si «Hei, vi trenger dere i styret fordi dere har en type kompetanse vi mener er unik. Kan dere stille?». Da stiller de sannsynligvis. Skal man rekruttere disse gruppene, må du gjøre dem viktige, kompetente - og du må invitere dem inn personlig, sier han.

VIL BLI VISEPRESIDENT: Marco Elsafadi mener han har kompetanse norsk idrett savner. Foto: Hallgeir Vagenes

Valget i NIF finner sted på lørdag, under et digitalt ting:

– Jeg gjør dette fordi jeg har mye å bidra med inn mot idretten. Jeg har kunnskap som jeg vet idretten mangler. Enten så bruker jeg den strukturelt i NIF, ovenfra og ned, eller så fortsetter jeg å jobbe som i dag - og blant annet holde foredrag for idrettsklubber, sier Elsafadi.

– Hvorfor gå for visepresidentvervet, og ikke en ordinær styreplass?

Basketpresident Jan Hendrik Parmann befinner seg også i lokalet denne kvelden. Nå tar han ordet:

– Jeg vil ikke si hvem, men vi har fått veldig tydelige signaler - fra veldig sentralt hold. Det fikk oss til å konkludere med dette.

– Jeg tror at presidentskapet gir meg enda bedre nedslagsfelt opp mot den kompetansen jeg har. Jeg er operativ. Når jeg tar en beslutning eller tenker struktur, så tenker jeg på det barnet som driver idrett helt nede på grasrota. Det er min styrke. Du kan få nytte av det i styret - men i enda større grad i presidentskapet, mener Marco Elsafadi.

