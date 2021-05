Robert Lewandowski slo Gerd Müllers legendariske målrekord

(Bayern München - Augsburg 5–2) Robert Lewandowski ventet til det siste med å score målet som gjør at han passerer Gerd Müllers nesten 50 år gamle målrekord.

Polakken så lenge ut til å gå målløs av banen mot Augsburg i sesongavslutningen og bli stående med 40 scoringer, det samme som «Der Bomber» avsluttet med for nettopp Bayern München da Tyskland var delt, Trygve Bratteli var norsk statsminister og Rolling Stones toppet listene med sin «Exile on Main St.».

Men etter 89 minutter scoret han sitt 41. for sesongen og forbigikk Gerd Müllers legendariske rekord fra 1971-72-sesongen. En retur endte opp i beina på polakken, som rundet målvakten og satte ballen inn i det åpnet målet.

Lewandowski har atpåtil vært skadet og mistet fem kamper denne sesongen, som gjør at hans 41 mål på 29 kamper gir et gjennomsnitt på 1,41 mål per kamp.

Bayern München vant kampen 5-2. Jeffrey Gouweleeuw scoret selvmål for Augsburg og åpnet ballet, mens Serge Gnabry, en suser fra Joshua Kimmich og Kinsley Coman scoret for det bavariske storlaget i første omgang.

Etter pausen reduserte André Hahn og Florian Niederlechner for Augsburg - før det var duket for Lewandowski forløsende rekordmål på overtid. Etter ti skudd i jakt på scoringen, inkludert to i stolpen i foranledningen til Gnabrys 2–0-mål, var lettelsen tydelig på polakkens ansikt da rekorden var hans til odel og eie.

Kampen var trener Hansi Flicks siste som trener. RB Leipzig-sjef Julian Nagelsmann overtar etter sesongen.

Erling Braut Haaland endte på 27 scoringer i ligaen etter to mål mot Bayer Leverkusen:

