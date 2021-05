Mener norsk stjernesignering har gått fra lederhund til valp: – Vært en stor skuffelse

Häcken var tippet som gullkandidat i Allsvenskan, men har åpnet sjokkerende svakt og ligger nederst på tabellen. Søndag kan Tobias Heintz (22) og lagkameratene rette opp litt av inntrykket i den svenske cupfinalen.

Finalen fra Tele2 Arena i Stockholm ser du på VG+ søndag med avspark 14.30 – der Heintz og Häcken møter Hammarby, som får finalen på sin hjemmebane. Hovedstadslaget fra Stockholm syd er plassert midt på tabellen, mens Häcken altså har skuffet kapitalt og ligger sist med seks poeng på åtte kamper.

– Man må kunne si at det har vært en fiasko. Det er ikke langt opp, men etter sommeroppholdet (spillepause under EM) har vi ikke kamp før 4. juli. Da starter vi som bunnlag. Men kanskje som cupmester. Jeg har en veldig god følelse på at vi kommer til å havne ganske høyt, sier Heintz til VG før finalen.

Mossingen har ikledd seg gult og sort etter å ha kommet gratis fra Tyrkia. Heintz ble solgt til Kasimpasa i januar 2019 etter Europa League-suksessen med Sarpsborg i månedene før, men returnerte til Østfold på lån i fjor høst og markerte seg umiddelbart:

Etter hjemturen fikk han terminert kontrakten med den tyrkiske toppklubben i vinter – og kom gratis til fireårsavtalen han signerte med Häcken i februar.

Der har Heintz kapret fast plass som offensiv midtbane, men sesongstarten har vært langt unna spådommene. Aftonbladets rutinerte Allsvenskan-reporter Robert Laul pekte på Häcken som gullfavoritt i mars. Virkeligheten har snudd tipset opp-ned.

– Häckens problemer har vært skader og sykdom på spillere i oppkjøringen og at det fysiske nivået på nysigneringene har vært for lavt. Skader på Erik Friberg og Martin Olsson (mangeårig landslagsspiller for Sverige). Stress av høyre forventninger og svakt press-spill, lister Laul opp som forklaringen på nedturen til Göteborg-klubben.

Overfor VG lar han heller ikke lagets nordmann i 10'errollen slippe unna.

– Heintz har vært en stor skuffelse. Etter et par fine innsatser i den svenske cupen, blant annet mot Norrköping, trodde vi at Häcken hadde hentet en kraftfull lederhund. Men det viste seg å være en liten valp. Heintz har ikke hatt fysikken til å spille som Häcken spiller, med intensivt press og baller direkte i bakrom, mener Laul – som selv var toppfotballspiller noen år før journalistkarrieren.

EKSPERT: Robert Laul har fulgt Allsvenskan i 20 år og er ikke imponert over Tobias Heintz så langt i Häcken-oppholdet. Foto: Bjørn S. Delebekk

Heintz vil ikke kommentere journalistens beskrivelser, men viser til fakta: At han har startet samtlige seriekamper for Andreas Alms lag denne sesongen. Heintz starter også søndagens cupfinale, som faktisk blir trenerens siste kamp før han fortsetter karrieren i danske Odense.

– For meg har overgangen vært veldig bra. Det viktigste var regelmessig spilletid og at jeg skulle være en av de viktigste spillerne. Den rollen har jeg absolutt hatt. Ellers gikk jeg hardt ut i Göteborgs-Posten og sa at jeg burde klare 10-12 målpoeng. Da fyrer man på litt, melder Heintz, som scoret i 3–0-seieren mot Varberg sist, generalprøven før finalen.

Han har spilt om trofeer før: For Sarpsborg i 2017 kom han inn i cupfinalen på Ullevaal mot Frode Kippes Lillestrøm. Både han og lagkameratene i Häcken er klar over den enorme forskjellen på finaletradisjonene i Sverige og Norge.

– Det er nesten et daglig tema i garderoben. Alle i Sverige vet hvor stor cupen i Norge. Cupen er i Sverige er ikke i nærheten. Cupfinalen i Norge det store høydepunktet i året, som enkeltkamp går det over alle eliteseriematcher, Europa League-matcher og alt som er. Den står høyest, sier Tobias Heintz.

Bare åtte (!) tilskuere har lov til å se dagens finale fra tribuneplass som følge coronarestriksjonene i Sverige.

