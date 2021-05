Ny skuffelse: - Det er ikke godt å være Henrik akkurat nå

Heller ikke på 1500 meter fri skulle det bli medalje på Norges OL-håp Henrik Christiansen (24). Han endte 20 sekunder bak persen.

Nordmannen var med i teten fra start, men falt lengre og lengre ned i feltet og ble til slutt nummer syv i EM.

– Han har nok litt mentalt gitt opp. Det er ikke godt å være Henrik Christiansen akkurat nå, sier Aleksander Hetland på NRK-sendingen.

Favorittdistansen 800 meter kommer til helgen.

– Han kan fortsatt slå til med en god 800 meter, sier eksperten Hetland.

– Men han kan også begynne å tvile etter to løp som ikke har vært så gode.

Christiansen gikk hardt ut og var nummer to ved de første vendingene. Etter hvert ble det klart at ukraineren Mihailo Romantsjuk og italieneren Gregorio Paltrinieri skulle kjempe om gull og sølv - mens resten av feltet måtte konsentrere seg om bronsen.

Nordmannen hadde et litt problematisk forsøk der han var bare sjette best. Han hadde imidlertid tredje beste pers av dem som svømte finalen.

Også på 400 meter fri måtte Christiansen nøye seg med 7. plass i finalen.

– Henrik var litt sliten etter 400 meter fri, sier Aleksander Hetland på NRK-sendingen.

1500 meter er en distanse som i lengre tid har blitt dominert av de europeiske svømmerne, derfor er EM en god målestokk på hvor Henrik Christiansen står.

Christiansens egen norske og nordiske rekord på 14.45,35 ble satt under VM i Sør-Korea for snart to år siden. Denne gang var han ikke i nærheten av denne tiden.

Om Henrik Christiansen skulle bli uten medalje i EM, er dette det første mesterskapet siden 2017 han blir uten medalje. Den gang var det VM og stedet var også den gang Budapest.

