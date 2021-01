IOC-profil vil at OL-utøverne skal snike i vaksine-køen: – Bak mål!

IOC-veteranen Dick Pound mener at OL-deltakere bør snikes fram i vaksine-køen for å redde sommer-OL. Norske politikere sier et kontant nei. Olympiatoppen forholder seg til myndighetenes prioritering.

IOC-PROFIL: Dick Pound er det IOC-medlemmet som har sittet lengst. Foto: NTB

Det kjente kanadiske IOC-medlemmet mener at olympiske utøvere bør gis prioritet i vaksinekøen, for å redde sommer-OL i Tokyo fra å bli avlyst.

Til Sky News sier Pound:

– I Canada kan det være 300 eller 400 utøvere. Å ta 300 eller 400 vaksiner av atskillige millioner for at Canada kan være representert ved et slikt stort internasjonalt arrangement - jeg tror ikke det vil bli noen form for ramaskrik om det.

– Det blir en avgjørelse som hvert enkelt land må ta, og det vil være folk som sier at de da sniker i køen, men jeg tenker at det er den mest realistiske måten å gå frem på, sier Pound, som er det IOC-medlemmet som har sittet lengst av alle, helt siden 1978.

Ifølge Sky News er det kontakt mellom den britiske OL-komiteen og regjeringen om å sikre OL-utøvere corona-vaksiner før juli. Tokyo-OL er utsatt i ett år, men skal etter planen starte den 23. juli 2021.

Det har vært en økning av corona-smitten i Japan i det siste, og derfor spør enkelte seg om det blir mulig å arrangere de olympiske lekene i år heller.

– Forhåpentligvis vil det bli mulig at OL-utøverne kan bli vaksinert sent på våren/tidlig på sommeren, sier Andy Anson, generalsekretær i den britiske OL-komiteen, til Sky News.

Norske politikere synes det er en veldig dårlig idé om norske OL-deltakere skulle bli prioritert i vaksine-køen:

– Disse IOC-medlemmene fornekter seg virkelig ikke. Å mene at idrettsutøvere og de selv skal vaksineres for å arrangere OL, er helt bak mål. Selv om alle deltakere og IOC-medlemmer skulle bli vaksinert, er det overhodet ikke slik at man kan samle tusenvis av mennesker som ikke er vaksinert, til olympiske leker, sier Ap idrettspolitiske talsperson Anette Trettebergstuen.

Frps Himanshu Gulati er helt enig:

– Nesten to millioner mennesker er døde, og verden som vi kjenner den, er i stor grad stoppet opp på grunn av denne globale pandemien. Det er viktig at de eldre, helsepersonell i førstelinjen og de i risikogruppen får vaksine først, også fremfor idrettsutøvere. Men mye tyder på at store deler av verden vil våre vaksinert i tide til OL.

Jorunn Gleditsch Lossius fra KrF synes heller ikke at OL-stjerner skal få snike i vaksine-køen:

– FHI har laget en liste over hvem som skal vaksineres først. Øverst på listen finner man sykehjemsbeboere, eldre og mennesker med underliggende sykdommer. Det er viktig at denne anbefalingen følges slik at de mest sårbare og de som ikke tåler sykdommen like godt som mange av oss andre får vaksine først.

– Selv om OL-arrangementet er viktig, må vi huske at vi står midt i en global pandemi som rammer eldre og sårbare hardest. Her er beskyttelse av liv og helse vår viktigste prioritet, fastslår KrF-Lossius.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø svarer slik når VG spør om hans kommentar:

– Vi har ikke vurdert dette og forholder oss til myndighetenes prioriteringer.

Norges kanskje største OL-håp, Karsten Warholm, ønsker ikke å uttale seg om saken på det nåværende tidspunkt, melder hans manager og mor Kristine Haddal til VG.

