Sundby sviktet i skjebnerenn: – Det er for dårlig

LYGNA/OSLO (VG) I det viktige uttaksrennet før femmila i VM, klarte ikke Martin Johnsrud Sundby (36) å hevde seg helt i toppen. Til slutt var det spurtkanonene som tapetserte pallen.

Det var en avventende tremil i klassisk stil på Lygna, der ingen satte inn rykket for å sprenge feltet i løpet av det lange rennet.

På den måten fikk sprinterne alle tiders mulighet til å sikre seieren. Men Martin Johnsrud Sundby var med helt til slutten og la inn en skikkelig spurt den siste kilometeren i forsøk på å sette konkurrentene ut av spill.

Dessverre for veteranen klarte han ikke holde helt inn og han ble parkert opp den siste bakken. Til slutt gikk han inn til en tiendeplass, bak Niklas Dyrhaug, men foran Didrik Tønseth og Simen Hegstad Krüger.

– Kroppen er bittelittegranne bedre, og jeg har noen prosent mindre kjenning i ryggen. Farten underveis i dag spiller meg god, og jeg vet ikke hvordan jeg skal se på. Resultatet er jo for dårlig, men det er bedre fysisk, og det tar jeg med meg, sier Sundby til NRK, som erkjenner han er «langt unna en femmils-form i VM for øyeblikket».

– Avskriver du deg selv fra femmila i VM?

– I den grad det er amerikansk uttak i dag, sier jo det seg selv. Men det er ikke over før den trinne damen synger, sier Sundby kontant.

Amerikansk uttak vil i denne konteksten si at de beste på resultatlistene i dag også får gå VM-distansen.

SAMLET FELT: Det var ingen som tok ansvar for å sette opp farten og sprenge feltet på tremila på Lygna. Foto: Terje Pedersen

Et surrehue

Johannes Høsflot Klæbo vant spurten, foran Pål Golberg og Erik Valnes, som alle la inn solide søknader til femmila i det kommende verdensmesterskapet.

Martin Løwstrøm Nyenget og Eirik Mysen kolliderte, førstnevntes stav delte seg i to like før slutt, i det NRK-kommentator Torgeir Bjørn stemplet som «bajas-gåing» av sistnevnte.

– Jeg er jo et surrehue uten like, og jeg klarer ikke å holde kaldt i avgjørende situasjoner og er ikke helt tilregnelig. Det var ikke meningen, sier Mysen til NRK, og sier at han fikk klar beskjed om at «det ikke hjalp» å beklage etter målgang.

Nyenget hentet seg inn og kom på en sterk femteplass, like bak Sjur Røthe.

Stikk i ryggen

Mye av fokuset var på Martin Johnsrud Sundby før dagens svært viktige uttaksrenn på Lygna, som danner mye av grunnlaget for hvem som får gå de lengre distansene i verdensmesterskapet i Oberstdorf i månedsskiftet februar/mars - især femmila.

Med tre mil i klassisk stil fellesstart skulle distansekanonene kjempe om å ta første stikk i kampen om å havne på Eirik Myhr Nossums lag.

Herr Sundby har i en fersk dokumentarserie hos statskanalen NRK berettet om sine intense ryggsmerter og forklart hvordan dette setter verdensmesterskapet hans i fare. Blant annet sier han at det kommer stikk i ryggen etter tolv minutter med aktivitet.

Lørdag fikk han også kritikk fra NRK-kommentator Torgeir Bjørn, da han ikke ga fra seg startplassen på 15 kilometer fristil før det var for sent til at andre kunne ta den. Sundby er forhåndskvalifisert til distansen på mesterskapet i Tyskland som regjerende mester, og valgte å prioritere søndagens tremil.

PS! Hans Christer Holund (regjerende femmilsmester) og Emil Iversen stod over rennet.

