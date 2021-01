Slo verdensmesteren i generalprøven: – De tar gullet hjem

(Danmark-Norge 34–36) Håndballgutta herjet til tider med verdensmester Danmark i den siste kampen før VM i Egypt. Skadde Magnus Abelvik Rød tror på et historisk norsk VM-gull.

STERK TEST: Harald Reinkind satte de danske stjernene Mikkel Hansen (til venstre) og Henrik Møllgaard, på vanskelig prøver i VM-generalprøven. Foto: Liselotte Sabroe

– Jeg tror de tar gullet hjem, sier Abelvik Rød til VG foran VM-åpningen mot Frankrike i Kairo torsdag.

Uten superkeeper Niklas Landin tapte danskene for Norge etter seks strake seirer. Rekken inkluderer nimålstapet i VM-finalen 2019.

Årets norske VM-lag øste inn 21 mål før pause anført av Kiels ferske Champions League-vinnere Sander Sagosen (5 mål) og Harald Reinkind (4 mål). Godt assistert av superkanten Magnus Jøndal som hamret inn fem av fem skudd.

– Det er oppsiktsvekkende at Norge scorer 21 mål på en omgang mot verdensmesterne, sa TV 2-kommentator Harald Bredeli og mente Sagosen drev med tryllekunster ved en målgivende pasning til Christian O’Sullivan.

– Vi har videreutviklet oss hvert år siden 2017 og har kommet nærmere og nærmere. Selv om det ble bronse i EM sist år så føler jeg at man spilte kanskje bedre håndball enn i VM 2019, sier Magnus Abelvik Rød (23) som har to VM-sølv. Mesterskapet i Egypt står han over for å lege en håndleddsskade.

Fakta Slik spilte Norge Torbjørn Bergerud 4 (5 redninger / 19 skudd), Kristian Sæverås 4 (5 redninger / 25 skudd), Sander Sagosen BB 8 (10 mål / 16 skudd – 3 feil), Bjarte Myrhol 5 (2 mål / 4 skudd), Kent R. Tønnesen 5 (1 mål / 1 skudd), Henrik Jakobsen 6 (2 mål / 2 skudd), Petter Øverby 5 (ingen skudd), Magnus Jøndal 7 (5 mål / 5 skudd), Kristian Bjørnsen 7 (5 mål / 5 skudd), Gøran Johannessen 5 (1 mål / 1 skudd – 1 feil), Christian O’Sullivan 7 (4 mål / 7 skudd – 1 feil), Harald Reinkind 8 (6 mål / 9 skudd), Thomas Solstad 4 (0 mål / 1 skudd), Alexander Blonz 4 (ingen skudd). Les mer

Danmark stiller uten spillregissør Rasmus Lauge i Egypt. Flere nasjoner mangler sine profiler. Korsbåndopererte Nikola Karabatic mangler hos åpningsmotstander Frankrike, som har tapt og spilt uavgjort mot Serbia i VM-oppkjøringen.

– Mange lag er svekket, minner Abelvik Rød om. Han ble kåret til verdens beste unge spiller av nettstedet Handball Planet for to år siden.

TROR PÅ ROMKAMERATEN: Magnus Abelvik Rød og Sander Sagosen bodde sammen da Norge tok EM-bronse i fjor. Nå tror Abelvik Rød på norsk VM-gull i Egypt. Foto: Lise Åserud / NTB

Etter pause i Kolding fortsatte den norske dominansen mot et Danmark som etter hvert hvilte Mikkel Hansen mye. Den største danske stjernen nøyde seg med å holde straffeshow. Han satte åtte på rad før keeper Kristian Sæverås reddet nummer ni.

Fremover fortsatte Sagosen å styre opp det meste. Han endte på 10 mål og 10 assist. Mot slutten ble den norske ledelsen redusert fra åtte mål på det meste. 31–23 ble til 36–34. Kvaliteten sank. Men seieren ble til slutt kontrollert inn.

– Det gir oss trygghet for at vi er på rett vei, sier Christian Berge til TV 2. Landslagssjefen er langt fra fornøyd med alt. Men totalt sett er Norge blant favorittene.

– Det har vært en naturlig utvikling gjennom flere år og vi har nå fått den riktige erfaringen. Det skal ikke undervurderes å være vant til å stå i de største kampene. Til å begynne med får man følelsen av de er større enn de egentlig er. Etter å ha vært i et par finaler går vil laget gå inn med en helt annen ro, mener Abelvik Rød.

Abelvik Rød mener det er viktig for hele laget at Sander Sagosen og Harald Reinkind i romjulen vant Champions League – den første internasjonale tittelen noen i dagens herrelandslaget har vunnet.

– De går inn i VM med selvtillit. De var utrolig kult å se Champions League-finalen. Selv om det var Kiel så jeg ble jeg glad. Det var så fint å se norske spillere vinne. Jeg tror vi alle har drømmen om å vinne Champions League. De gir en boost til alle andre at Sander (Sagosen) og Harald (Reinkind) opplevde dette, sier Magnus Abelvik Rød som selv vant tysk Bundesliga med Flensburg i 2018 og 2019.

Norge tapte torsdag den første VM-oppkjøringen mot Danmark med 31–28. Håndballgutta fikk trøbbel da keeper Niklas Landin steppet opp i 2. omgang. Gøran Johannessen manglet på grunn av en liten lårskade. Han kom tilbake og spilte noen bra minutter i generalprøven.

