Elverum tok sitt tredje strake cupgull: – Ikke noe annet alternativ enn å vinne

(Elverum – Nærbø 37–29) Nærbø hadde sjansen til å vinne sitt første cupgull, men favorittene Elverum viste styrke da etter hvert tok en klar seier på Hamar.

CUPGULL: Elverum-spillerne jubler etter kampslutt. Foto: Fredrik Hagen

Med cupgullet er Elverum den første norske herreklubben med tre cupgull på rad siden Sandefjord klarte både tre og fire på rad fra 2001 til 2004.

Etter en jevnspilt start, var det Elverum som klarte å holde tempoet oppe gjennom hele kampen og vant til slutt 37–29.

Passende nok var siddisen Alexander Blonz (20) blant de mest fremtredende spillerne for Elverum i seieren over jærbuene. Vingen imponerte med hurtigheten sin i første omgangen og noterte seg til slutt for seks scoringer, flest for Elverum sammen med Dominik Mathe, Thomas Alfred Solstad og Simen Nicolay Schønningsen.

– Det var en veldig kjekk håndballkamp å spille. Nærbø hang godt med i første omgang og de spilte tidvis godt i andre omgang, men når vi har den bredden vi har i forhold til dem og når begge lag ønsker å løpe hele kampen, så går det vår vei til slutt, sier Blonz til TV 2.

– Det er en vinnerkultur som går gjennom hele klubben. Du merker det med en gang du kommer hit som spiller. Det er ikke noe annet alternativ enn å vinne, sier Blonz.

I Nærbø-leiren var de tross tapet relativt godt fornøyd.

– Elverum er nok litt sterkere enn oss fysisk, samtidig som de får de redningene som gjør at de kommer i førersetet. Det viser seg i andre omgang. Vi klarer ikke stå imot i duellene og det renner litt på. Det er god lærdom. Vi er godt fornøyde likevel. Vi har kommet til en finale og gjør oss ikke bort, sier Nærbø-trener Rune Haugseng til TV 2.

For første gang siden 2002 var et lag fra Rogland i herrenes cupfinale i håndball. For Nærbø var det første gang i klubbens historie, for jærbuene som har bygd seg fint oppover de siste årene, med seier i juniorklassen i både 2017 og 2018. Mye av det laget har også blitt med videre til dagens a-lag, som altså tok seg til finalen etter seier mot ØIF Arendal i semifinalen.

Elverum kom til kampen som store favoritter. Nærbø har også en god sesong, hvor de foreløpig er på femteplass i Rema 1000-ligaen, men de klarte ikke å holde følge med storfavorittene utover i kampen.

Kampen åpnet forrykende og lagene holdt følge til 6–6, men derfra og ut hade Elverum kontroll på kampen. Til pause var det 19–15 og Elverum holdt på ledelsen i den andre omgangen. Nærbø kom aldri nærmere enn fire mål bak og mot slutten rykket ligalederen i Rema 1000-ligaen ifra.

