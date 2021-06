Stav-Sondres trener mister OL etter bilulykke

Sondre Guttormsens trener Gustaf Hultgren (37) ble alvorlig skadet i en bilulykke tirsdag. Norges OL-håp må dermed klare seg uten sin svenske teknikkekspert i oppkjøringen til og under konkurransen i Tokyo.

UTEN TRENER: Sondre Guttormsen får med seg sin far og trener Atle Guttormsen til Tokyo-OL, men ikke sin teknikkekspert, tidligere svensk mester Gustaf Hultgren. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Vi håper inderlig det går så bra som det kan gå, og vi er glad for at han lever, sier Sondre Guttormsens far Atle Guttormsen.

Han har de siste fem til seks årene trent sine sønner Sondre (22) og Simen (20) sammen med Gustaf Hultgren, som i sin aktive karriere ble svensk mester i stav. Atle Guttormsen beskriver Gustaf Hultgren som en stav-nerd.

– Det har vært et felles prosjekt for Gustaf og meg. Han skulle være der (i Tokyo). Vi skulle på pre-camp og jobbe sammen som vi alltid har gjort. Det er ganske tragisk, for å si det mildt, sier Atle Guttormsen.

– Han har vært tett på. Han har større stavekspertise enn meg. Han er en fantastisk fyr, tilføyer far og trener Guttormsen.

SKADET: Gustaf Hultgren skulle til Tokyo-OL som trener for svenske stavhoppere, og Norges Sondre Guttormsen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Gustaf Hultgren ga Sondre Guttormsen råd fra sin trenerposisjon på tribunen da Sondre Guttormsen da satte norsk rekord (5,75) og tok 6. plass under friidretts-EM i Berlin for tre år siden. For to år siden var svensken den første fremme for å gratulere Sondre Guttormsen etter at han hadde forbedret sin daværende norske rekord (til 5,81) og kvalifisert seg for Tokyo-OL under en stavkonkurranse i Leverkusen.

– Sondre har vært i kontakt med ham. Han har tekstet med ham, svarer Atle Guttormsen på spørsmål om Sondre Guttormsen har vært i kontakt med Gustaf Hultgren etter bilulykken for to dager siden.

Det var tirsdag kveld at Gustaf Hultgren sammen med den svenske stavhopperen Michaela Meier og treneren Yannick Tregaro var på vei hjem til Göteborg fra et Grand Prix-stevne i friidrett i Karlstad. Hultgren var ifølge svenske medier fører av trioens minibuss. Den skal ifølge Sveriges friidrettssportssjef Karin Torneklint ha blitt påkjørt av en lastebil på E 18 mellom Säffle og Årjäng.

TRENER, FAR OG SØNNER: Atle Guttormsen, Simen Guttormsen og Sondre Guttormsen. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Minibussen skal ha havnet utenfor veien. Tregaro og Meier skal ha kommet fra krasjen uten alvorlige skader, mens Gustaf Hultgren måtte tas ut av bilen av ambulansepersonell. Han skal ifølge Aftonbladet bli operert i dag.

– Tilstanden er stabil, men rehabiliteringen vil ta tid, sier Karin Torneklint til Aftonbladet.

Simen Guttormsen deltok i stevnet i Karlstad, med broren Sondre Guttormsen som tilskuer. Ifølge Atle Guttormsen skulle opprinnelig Simen ha sittet på med Gustaf Hultgren tilbake til Göteborg, der han og Sondre ofte har trent under svensken. Slik det ble, satt Simen i stedet på med Sondre i hans bil.

Sondre (norsk rekord 5,81) og Simen Guttormsen skal etter planen hoppe stav i Bisletts Diamond League-stevne torsdag 1. juli, blant andre mot Sveriges verdensrekordholder (6,18 meter) Armand Duplantis - som vant konkurransen i Karlstad med et hopp på seks meter under ufyselige værforhold.

