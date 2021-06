Hylles av treneren etter kritikken: – Vi har veldig stor tro på Kabran

SARPSBORG (VG) Kevin Kabran (27) har måtte tåle mye kritikk for prestasjonene så langt i Viking-karrieren. Mot Sarpsborg 08 svarte han med sitt første mål for klubben.

HOLDT SEG FOR ØRENE: Kabran har fått mye kritikk i det siste. Etter scoringen mot Sarpborg 08 feiret han med å dekke for ørene. Foto: Christoffer Andersen

På sine åtte første eliteseriekamper for Viking, har kantspilleren Kevin Kabran gått målløs av banen i samtlige. Det har han høstet kritikk av både fra supportere og lokalaviser.

Blant annet ble han belønnet med ener på børsen av Stavanger Aftenblad etter det han leverte mot Sandefjord i forrige runde.

– Det er alltid folk som mener og ytrer seg om enkeltspillere. Vi vet at Kabran er en veldig god fotballspiller, som har hatt litt berg-og-dalbane-prestasjoner som resten av laget. I dag var det han som kom inn og snudde kampen for oss, sier Viking-trener Morten Jensen til VG.

– Vi har veldig stor tro på Kabran, og er veldig glad for at han fikk spille en sentral rolle i dag. Han jobber steinhardt på trening for å stadig bli en bedre fotballspiller, og er 100 prosent profesjonell.

Mot Sarpsborg 08 fredag ble Kabran henvist til benken fra start. Til pause ble han kastet inn for å hente opp sarpingenes ettmålsledelse, noe han brukte drøye ti minutter på å klare.

Med det var kantspilleren med på å snu kampen i favør Viking, som til slutt vant 2–1 i et ampert oppgjør.

Mandag meldte Sarpsborg 08 at Rashad Muhammed blir ilagt én kamps karantene for denne hendelsen:

– Det var deilig. Jeg tror ingen fotballspillere vil starte på benken, så når man kommer inn får man gjøre sitt beste. Det var godt å få ett mål, sier Kabran til VG.

– Hvordan vil du forklare feiringen din, der du holdt deg for ørene?

– Dere får tolke den selv. Jeg holder feiringen for meg selv.

Kabran ble hentet fra Start i vinter, og innrømmer at prestasjonene har variert så langt for Stavanger-klubben.

– Det har vært som resultatene, mye opp og ned. Det er alltid mye nytt med en ny klubb. Det tar tid å forholde seg til nye spillere og et nytt system, sier svensken.

Unggutten Harald Nilsen Tangen ble matchvinner for Viking fem minutter før slutt. Etter kampen gliste han fra øret til øret da han fikk spørsmål om Kabran.

– Jeg er så sinnsykt glad for han. Jeg vet hva som bor i han, og jeg vet at det kommer flere mål fra han, sier Nilsen Tangen til VG.

