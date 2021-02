I 2001 ble Tor-Arne Hetland tidenes første verdensmester i sprint. 20 år senere drømmer Sivert Wiig om å ta opp arven.

Her stormer Helleland-karen Tor-Arne Hetland (47) inn til historiens første VM-gull på sprint. 20 år senere har VM-debutanten Sivert Wiig (23) fra Ålgård igjen satt Rogaland på langrennskartet. Og Hetland har funnet sin arvtager.

– Det er utrolig kjekt at det kommer opp nye skiløpere fra Rogaland. Sivert er nok like stolt og fornøyd med å komme fra Rogaland som meg. Det viser at selv om du ikke kommer fra en snøsikker plass, så får du betalt om du har den indre motivasjonen og gløden som skal til, sier Hetland til Aftenbladet.

I dag braker det løs i Oberstdorf. Den gamle mester og tidligere landslagstreneren for herrelandslaget kommer til å følge spent med foran TV-en.