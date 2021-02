Opplysninger til VG: AaFK-juvel på vei til Russland

Aalesund har kommet til enighet med den russiske klubben FC Ufa om en overgang for den norsk-burundiske midtbanespilleren Parfait Bizoza (21), får VG opplyst.

BYTTER BEITE: Parfait Bizoza forlater Aalesund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Ifølge VGs opplysninger har Bizoza fått klarsignal fra klubben til å reise til Russland etter at Aalesund etter noen dagers forhandlinger har kommet til enighet med Ufa om en overgangssum.

– Jeg kan bekrefte at vi har gitt Parfait tillatelse til å reise for å forhandle og gjennomføre den medisinske testen hos en utenlandsk klubb, sier sportslig leder Bjørn Erik Melland til VG.

Bizoza setter kursen mot Russland og må bli enig om de personlige betingelsene samt gjennomføre en medisinsk test før overgangen eventuelt er i boks.

Ifølge VGs opplysninger ligger overgangssummen på drøye to millioner kroner, men den kan øke avhengig av bonuser.

Bizoza, som er født i Skodje i Møre og Romsdal, har valgt å representere Burundis fotballandslag.

Han fikk sitt gjennombrudd i Eliteserien forrige sesong, der han var et lyspunkt på et Aalesund-lag som rykket ned som tabelljumbo.

21-åringens karriere har skutt voldsomt fart de siste årene:

I 2016 spilte han midtstopper for AaFK 2 i 3. divisjon; i 2017 og 2018 var han spiss på Herd i 3. divisjon; i 2019 slo han gjennom som midtbanespiller for Raufoss i Obosligaen; og i løpet av 2020-sesongen tiltrakk han seg internasjonal interesse etter prestasjonene for AaFK på toppnivå.

Franske Football 365 meldte i januar at Bizoza var ønsket både i Ligue 1-klubben Saint-Étienne og i FC København, men nå tyder det meste på at han ender opp i russisk Premier League.

Trolig har Aalesund erstatteren hans klar hvert øyeblikk: Erlend Segberg nærmer seg, slik VG kunne avsløre mandag, enighet om en kontrakt med klubben etter at avtalen hans med Start utløp ved nyttår.

