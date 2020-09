Brækhus går omkamp mot McCaskill

Cecilia Brækhus (38) aktiverer klausulen som gir henne en omkamp mot Jessica McCaskill, som sjokkerte verdensmesteren og slo henne på poeng i august.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Jessica McCaskill slo Cecilia Brækhus på poeng i Tulsa i delstaten Oklahoma i august. Foto: Ed Mulholland / Matchroom / Ed Mulholland/ Matchroom

Det går frem av en pressemelding mandag kveld.

– Jeg vil ikke gi meg med den dårligste kampen i min karriere. Det skylder jeg mine supportere, sier Brækhus i pressemeldingen fra Matchroom Boxing, som er 38-åringens promotør.

Tapte på poeng

Etter å ha vært ubeseiret proffbokser i 36 kamper, 25 av dem som regjerende verdensmester, gikk det galt i kamp nummer 37, da Brækhus tapte på poeng mot Jessica McCaskill. To av tre dommere ga amerikaneren seieren med henholdsvis 97–93 og 97–94.

Brækhus hadde satt alle sine verdensmestertitler på spill i kampen. Bergenserens uttalelser til pressen etter kampen, ga næring til spekulasjoner om at hun kom til å legge boksehanskene på hyllen.

– Hvis dette var den siste kampen min, kunne jeg forlatt kvinneboksingen og sagt at jeg var med på å ta sporten til dette nivået, sa Brækhus til det amerikanske nettverket Dazn da.

Etter oppgjøret hadde Brækhus 30 dager på seg til å bestemme seg for om hun ønsket å gå en omkamp mot 36 år gamle McCaskill.

Finner sted i 2021

– Jeg føler fortsatt at jeg vant eller at det kunne endt uavgjort, og da jeg tenkte på det, visste jeg at jeg kan slå henne i en omkamp, sier Brækhus, som mener hun ikke tapte mot en bedre bokser.

Omkampen vil finne sted «tidlig i 2021», skriver promotøren. Den tidligere verdensmesteren håper at det da kan være tilskuere i salen.

– Det ville vært bra, for det gir oss mer energi og det lille ekstra. Jeg vil ikke ha tre amerikanske dommere neste gang, konkluderer hun.