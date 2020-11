Nyoperert Zuccarello tror ikke han rekker en NHL-start i januar

BJØRVIKA (VG) Mats Zuccarello (33) har akkurat tatt gipsen av armen etter en operasjon i håndleddet og er et stykke unna å kunne trene hockey. Men etter hvert vil han stille seg ut fra en enda tydeligere side i Minnesota.

Mats Zuccarello er nyoperert, men optimistisk med tanke på kommende NHL-sesong i Minnesota Wild. Foto: Bjørn S. Delebekk

Den vanligvis utadvendte nordmannen innrømmer at han trådte litt varsomt i sin første sesong i Minnesota Wild. Coronapandemien sørget for et avbrekk underveis, Stanley Cup-sluttspillet i august var over omtrent idet det startet for Zuccarellos lag, og Norges beste hockeyspiller måtte finne sin posisjon i hierarkiet.

– Du må «komme inn», og det gjorde det kanskje til en litt tøff sesong for meg. Du har en viss rolle, så kommer du inn i en annen rolle, og det tar litt tid å finne plassen sin og hvor man passer inn. Det var et litt eldre lag som hadde masse ledere i forhold til der jeg kom fra. I New York var jeg eldst. I Minnesota var det mange som hadde vært der lenge. Du vil ikke tråkke noen på tærne, du går litt varsomt og prøver å finne en vei. Det tok kanskje litt lengre tid enn jeg trodde, sier Mats Zuccarello.

– Betyr det at du blir mer markant, mer leder, denne sesongen?

– Jeg blir komfortabel, da. Alle kjenner meg, hvordan jeg er, så jeg kan være meg selv. Jeg er en som fleiper og tuller, er seriøs og kan kjefte. Selv om jeg mener det godt. Det er det som er vanskelig i starten; hvordan de tar den du er.

SKAL VISE SEG FREM: Mats Zuccarello i esportlaget Nordavinds nye, men tomme lokaler i Dronning Eufemias gate i Oslo sentrum. Foto: Bjørn S. Delebekk

Zuccarello møter VG i Oslo sentrum i forbindelse med sin nye rolle som esport-investor. Nå er han i ferd med å returnere til USA, men det er noen spørsmålstegn både rundt ligaavviklingen og nordmannen selv. For å ta det siste først: Han har nettopp fjernet gipsen etter å ha fått operert håndleddet hjemme i Norge.

Ifølge Zuccarello var det en avrevet menisk i armen, en «skavank» som har plaget ham siden vårmånedene i Dallas Stars-oppholdet for snart to år siden.

– Ekstremt

Nå innrømmer han at det også hadde innvirkning på prestasjonene i foregående sesong, der han endte på 69 kamper og 38 målpoeng totalt.

– Det har plaget meg en stund, men det har ikke vært noen unnskyldning for meg. Det plaget meg mest i kampene jeg spilte i sluttspillet. Da var det ekstremt, og da tenkte jeg at «her er det noe som ikke stemmer». Jeg hadde tenkt at det bare måtte gå tid, men så gikk jeg og fant ut hva det var. Noen flinke leger i Norge har sett på det og operert, og nå skal det bli bra,

– Hvis det blir NHL-start rundt 1. januar – er du spilleklar da?

– Det tror jeg ikke. Jeg skal ned og sjekke litt hvordan ting er. Vi får se, og vi får ta den tiden vi trenger, svarer Minnesota-offensiven, som ikke har trent på is på syv uker.

Foreløpig er det ikke bestemt når NHL kan starte. Men 1. januar – vanligvis datoen for den tradisjonsrike utendørskampen «Winter Classic» – er lansert som en mulighet. Hvordan volumet på grunnspillet blir, er heller ikke avklart. Noen vil ha det ordinære antallet på 82 kamper, andre har foreslått å justere ned til 60. Zuccarello er uansett klar for å reise tilbake.

– Det er mange som ikke vil dra før de har fått en eksakt av dato. At de vet når det blir, men jeg drar. Jeg må gjøre en vurdering av skaden og må på «rehab». Du må to uker i karantene, og jeg vil heller gjøre det så fort som mulig enn rett før man skal starte. Starter det en måned senere enn planlagt, har du en måned på å trene der nede, og da har du trenerne dine, du kan trene i hallen og alt det. Det er vinn-vinn, vurderer han.

– Bør dere egentlig spille kamper med tanke på hvordan verden ser ut?

– Jeg vil heller spille enn ikke å spille. Det er derfor man driver med det, og det er ganske trygt å drive med idrett der borte. Du er isolert, tester hver dag, flyr egne fly. Sikkerheten gjør det greit å spille. Det at det blir tett med kamper, er vi vant med. Det blir litt færre fridager. Samtidig er jeg sugen på å få unnagjort denne sesongen her, så neste sesong kan starte noenlunde til normal tid.

Zuccarello kommer til et «nyrenovert» Wild-lag, der en gammel Rangers-kjenning i Cam Talbot (keeper) og OL-mesteren Kirill Kaprizov (23) fra russisk KHL er blant nykommerne.

Selv har nordmannen en såkalt «no movement»-klausul innbakt i kontrakten. Det vil si at han selv må si ja til å fjerne denne, altså bli «flyttbar», dersom Minnesota skulle ønske å bytte ham vekk. Den forespørselen kom aldri fra klubbledelsen i sommer, forteller Zuccarello.

– Ikke som jeg vet. Jeg liker meg veldig godt der. Det var ikke min beste sesong nå, og du vil alltid vise deg fra din beste side. Så jeg er veldig sugen på å vise meg frem og være der, fastslår Mats Zuccarello.

