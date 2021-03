Feilene som felte Norge: – Skandaløst

Det første kom etter «tre stygge, elementære feil». Det andre var både «skandaløst» og «katastrofalt». En enkel bevegelse ville forhindret det tredje. Slik gikk Norge totalt i oppløsning mot Tyrkia.

TANKEFULL: Landslagssjef Ståle Solbakken har mye å rette opp fra Tyrkia-kampen til Norge møter Montenegro tirsdag kveld. Foto: Aleksandar Djorovic, NTB

For Birger Meling var det ikke noe nytt. Venstrebacken, den eneste i forsvaret som har startet begge kamper under Ståle Solbakken, mener feilene i avgjørende situasjoner har vært en gjenganger siden han kom inn på landslaget.

– Vi må gå i oss selv og være så ærlige og si at «de situasjonene må vi håndtere bedre», sier Meling til VG og beskriver:

– Hvis det er frustrerende for dere som ser på og følger oss, kan jeg garantere at det smerter vel så mye, om ikke mer, hos oss som ser disse situasjonene gang på gang.

I kveld skal Norge revansjere seg borte mot Montenegro. Mot Tyrkia skapte det norske laget fem betydelige målsjanser, hadde en ballbesittelse på nesten 58 prosent, skjøt flere ganger (13–10) og fikk flere cornere (7–3) enn Tyrkia, ble de straffet på grunn av feil på feil på feil.

Slik skjedde det:

0–1: – Sinnssykt frustrerende

Drøye tre minutter var gått da Tyrkia fikk et innkast. De spilte ballen tilbake i forsvaret og slo den deretter opp på en møtende spiss.

Det skulle aldri ha skjedd, mener Solbakken:

– Det første målet er følgefeil. Den første ballen skal aldri mellom Fredrik (Midtsjø) og Patrick (Berg), de har god tid til å skjerme bort den.

Så støter midtstopper Stian Gregersen opp i den møtende spissen uten å være i nærheten av å få tak i ballen:

– Ukritisk. Det skal han ikke gjøre, sier Solbakken.

– Men da er det fortsatt ikke farlig, for Julian (Ryerson, høyreback) er jo der.

I henhold til Solbakkens prinsipper om soneforsvar, der spillerne skal verne om et område snarere enn en enkeltspiller, burde midtstopper Kristoffer Ajer aldri kommet halsende etter ballen på Ryersons høyreside. Men det gjorde han.

– Ajer kjører en redningsaksjon som er riktig der han spiller i Celtic, men her blir det galt fordi de andre ikke gjør det. Ballen går via ham og de scorer etter innlegget. Da har det vært tre stygge, elementære feil i vår måte å spille på, sukker Solbakken.

Ozan Tufan fikk æren av å plassere inn det tyrkiske åpningsmålet.

– De prinsippene vi blir enig om defensivt, må vi forholde oss til. Det er terping og sånt som må til. Det er sånn som skjer, av og til glipper det litt, da blir man straffet. Det er ikke bare én feil, men mange småfeil hele veien, sier Patrick Berg til VG.

– Det er ikke glede i hvert fall. Du blir frustrert og oppgitt. Det er sinnssykt frustrerende å slippe inn mål etter fire minutter på en situasjon der du egentlig har kontroll, sier Meling.

0–2: – Skandaløst

0–2: Çağlar Söyüncü Foto: JON NAZCA / REUTERS

Norge visste svært godt at Tyrkia utgjorde en trussel på cornere. De visste svært godt at disse alltid ble slått på bakerste stolpe. Og de visste at Leicester-stopperen Çağlar Söyüncü på død og liv måtte holdes i sjakk.

Likevel scoret Tyrkia på en corner slått på bakerste stolpe der Söyüncü stanget den i mål.

– Vi hadde stablet de største spillerne våre der. Da skal det være umulig, sier Solbakken, men tyrkeren unnslapp markeringen til Ajer likevel.

På spørsmål om han var for hard da han beskrev målet som «katastrofalt» like etter kampslutt, rister Solbakken på hodet:

– Der kan jeg godt legge på et par adjektiver til. Dette er internasjonal fotball hvor det er små marginer. Vi vet at alle cornerne til Tyrkia blir slått på bakerste stolpe. Vi tar alle forholdsregler for å unngå det, og så skjer det. Brede (Hangeland) har stått … det ligger timer arbeid bak, det skal bare ikke skje. Om det er skandaløst eller katastrofalt, det er det jo. Hvis corneren hadde gått på første stolpe eller de hadde lagt den ut på en som hadde klint den i vinkelen, hadde det vært noe annet.

– Med det laget vi har, skal vi ikke slippe inn mål på dødball. Så enkelt er det. Det blir veldig utslagsgivende i internasjonale kamper, bedømmer Meling.

0–3: Ozan Tufan. Foto: JON NAZCA / REUTERS

0–3: Midtsjøs feil

Det tredje målet var en perleavslutning av Tufan fra utenfor 16-meteren, men også dette mener Solbakken enkelt burde vært unngått.

