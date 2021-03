Sverige svever høyt etter ny seier mot Kosovo

(Kosovo-Sverige 0–3) Målscorer Alexander Isak (21) bidro til at Sverige fullbyrdet en pangstart på VM-kvaliken i kosoviske Pristina.

SCORET: Alexander Isak feiret 2–0-målet sitt mot Kosovo. Foto: Jonas Ekströmer, Nyhetsbyrän

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Torsdagens 1–0-seier hjemme mot Georgia ble fulgt opp av to nye scoringer og et rent svensk bur borte mot Kosovo. Dermed leder trener Janne Anderssons stjernegalleri gruppe B med seks av seks mulige poeng. Det er to flere enn Spania.

I Pristina gikk drammenseren Bersant Celina (24) og hjemmelaget tøft ut, men scoringer av Ludwig Augustinsson (26) og Isak etter henholdsvis 12 og 35 minutter avgjorde langt på vei matchen for Sverige.

I det 67. spilleminuttet ble Zlatan Ibrahimovic (39) tatt av banen. Bare sekunder senere fikk Sverige straffespark. Med supersvensken på benken, fikk Sebastian Larsson (35) æren av å trille inn 3–0 fra 11-meteren.

JUBLET: Ibrahimovic, Augustinsson og Viktor Claesson feiret 1–0-målet mot Kosovo. Foto: Jonas Ekströmer, Nyhetsbyrän

Tøffe dueller

I starten var kampen langt tøffere enn resultatet tilsier. Bare sekunder var gått da Ibrahimovic plantet en albue i nakken på en motspiller, før angriper Vedat Muriqi (26) satte en stygg albue i pannen på midtstopper Filip Helander (27). Sistnevnte måtte forlate banen en periode for å bandasjere et blodig kutt.

Tre minutter senere ble Emil Forsberg (29) taklet i knehøyde av Hekuran Kryeziu (28) og på overtid av matchen ble innbytter Bernard Berisha (29) utvist for to gule kort samlet med få minutters mellomrom.

Etter hvert som tiden gikk, tok Sverige også mer kontroll over banespillet. Ibrahimovic hælflikket en ball til Augustinsson etter 18 minutter, som gjorde at venstrebacken kunne sette inn 1–0 i tomt mål.

TØFT: Helander måtte bandasjere hodet etter en smell tidlig i første omgang. Foto: Jonas Ekströmer, Nyhetsbyrän

Isak-bom og scoring

Ikke lenge etterpå fikk Isak en stor mulighet alene med Samir Ujkani (32), men den svenske Real Sociedad-spissen bommet på blankt mål etter å ha rundet Kosovo-keeperen.

Da kampuret i Pristina nærmet seg 35 spilte minutter, gjorde 21-åringen opp for seg. Etter først å ha fått et skudd blokkert innenfor 16-meteren, trakk Isak seg fri fra en oppasser og smalt ballen mellom bena på Ujkani og i mål.

Etter hvilen dominerte svenskene stort og Larsson ordnet en trygg 3–0-seier. Spørsmålet er om Sverige noen gang har hatt et bedre herrelandslag, spesielt offensivt. Dette var mannskapet Andersson mønstret fra start i Kosovo:

Kristoffer Nordfeldt - Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Filip Helander, Ludwig Augustinsson - Viktor Claesson, Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson, Emil Forsberg, Zlatan Ibrahimovic, Alexander Isak.

På benken var i tillegg blant andre Juventus-profilen Dejan Kulusevski (20).

Publisert Publisert: 28. mars 2021 22:36