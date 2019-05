Nick Kyrgios står over French Open.

Australieren er rangert som nummer 36 i verden.

16. mai vakte han stor oppmerksomhet da han møtte Casper Ruud i Masters-turneringen i Roma.

Ruud storspilte og Kyrgios havnet i trøbbel.

Etter at Ruud utlignet til 1–1 i tredje sett, klikket det for Kyrgios. Han utvekslet noen ukvemsord med dommeren, før han deretter kastet både en racket og en stol inn på banen. Det førte til diskvalifisering og en bot på 195.000 kroner av tennisforbundet ATP.

– Følelsene tok over. Jeg ønsker bare å si at atmosfæren der ute var helt vill i dag.

Står over med sykdom

Kyrgios er kjent som en av tennissportens store rebeller. Han er tidligere blitt ilagt bøter og midlertidige utestengelser for kritikkverdige opptredener.

Han blir heller ikke å se når storturneringen French Open starter denne helgen. Ifølge BBC skal han være slått ut med sykdom. Han uttalte seg kritisk om turneringen tidligere denne uken. Kyrgios er nemlig ingen fan av grusunderlaget turneringen spilles på. Etter en trening på Wimbledon-gresset i London, la han nemlig ut følgende melding på Instagram:

– Det at jeg må reise herfra til Paris om noen dager ... French Open suger rett og slett sammenlignet med dette stedet. Det suger, sa 24-åringen i en såkalt Instagram-story.

Andrew Medichini / TT NYHETSBYRÅN

Ingen grusfan

Kyrgios har aldri kommet lenger enn tredje runde i French Open. På gresset i Wimbledon har han derimot tatt seg helt til kvartfinale. Det er liten tvil om hva slags underlag han foretrekker.

– Folk sier at dagens tennis ikke hører hjemme på gresset, men det er ikke sant. Det er tennis på sitt beste. Du må være talentfull for å lykkes på gresset. Om du har en god serve og et bra returslag, blir du belønnet. Kommer du frem til nettet, kan du få nytte av det, mens du blir straffet om du gjør det på et annet underlag, sa han i et intervju med The Times i fjor.

Han gikk så til angrep mot grusen:

– For meg er ikke grustennis tennis i det hele tatt. Det er ingen kreativitet. Det handler kun om utholdenhet og det å holde ut dere ute. Man behøver ingen av ferdighetene på gresset.

– Kan vinne Wimbledon

Christer Francke er tenniskommentator i Eurosport. Han forklarer at Kyrgios først og fremst er best på raskt dekke, som gress. Der er ballvekslingene kortere. Dermed kan australieren spille mer på sin store styrke på serve og volley. På grusen må man holde ut lengre ballvekslinger, slik gruskongen Rafael Nadal gjerne gjør.

– Kyrgios er ikke en tålmodig type som liker å holde ballen i gang i evigheter. «Slitetennis» passer ikke hans spillestil.

Francke tror det heller er Wimbledon-turneringen som ligger fremst i Kyrgios’ hodet.

– Spillmessig er han i beste fall god nok til å vinne hele turneringen, sier Francke.

– Han er farlig på gresset. Da får han «korte» poeng. Men samtidig som han kan vinne Wimbledon, kan han også ryke i tredje runde. Han er litt som en løs kanon på dekk.

PS: Casper Ruud spiller sin første kamp i French Open 11:00 på søndag. Da møter nordmannen Ernests Gulbis.