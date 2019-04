Ole Gunnar Solskjær innkasserte sin første seier etter å ha blitt fast ansatt som manager i Manchester United. Stemningen i garderoben var likevel ikke god.

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United kunne ta helg blant topp fire etter lørdagens 2–1-seier mot Watford. Men Solskjærs menn overbeviste på ingen måte, selv om de fikk med seg tre poeng. Det satte en demper på feiringen.

– Stemningen etter kampen var nesten som en begravelse, sa Solskjær ifølge The Times.

– Alle bare satt der. Det var veldig stille. Alle var skuffet over deres prestasjon. Det var ingen som feiret fordi vi vant og fikk tre poeng. Alle vet at dette var en under pari-prestasjon, fortsatte nordmannen.

Svarte van Gaal

Solskjær fikk jobben som manager på fast basis forrige uke, etter å ha vikariert siden Manchester United kvittet seg med José Mourinho rett før jul.

På slutten av forrige uke gikk Mourinhos forgjenger, Louis van Gaal, ut og mente eneste forskjell på Manchester Uniteds spillestil under Solskjær og Mourinho var at «Solskjær vant».

– Treneren etter meg (Mourinho) endret spillestil til å parkere bussen og satse på kontringer. Nå er det en ny trener som parkerer bussen og satser på kontringer. Forskjellen på Mourinho og Solskjær er at Solskjær vinner, sa van Gaal til BBC.

Dette svarte Solskjær etter Watford-kampen.

– Louis van Gaal har lov til å ha en mening. Vi har sett på kamper. Noen ganger presset vi høyt, vant ballen og dominerte. Han snakket nok mer om kampen mot Paris Saint-Germain, hvor vi forsvarte oss godt og kontret, sa Solskjær ifølge Manchester Evening News.

– Det handler om hvor man vinner ballen. Du vil forsvare ballen og gå fremover. Du må vinne ballen for å angripe, og for meg er det to muligheter. Kan du angripe fort, som vi gjorde i dag, hvorfor ikke? Så lenge du har en intensjon om å angripe når du vinner ballen, fortsatte han.

Solskjær er takknemlig

Solskjærs spillestil har uansett funket. Han har vunnet 15 av 20 kamper siden han debuterte i jobben. Det gir en seiersprosent på 75.

– Det viktigste for alle lag er å spille bra uten ball. Hvis du kan det, har du en god mulighet. Hvis det er høyt press, lavt press eller medium, noen ganger må man variere, sa Solskjær.

– Jeg er veldig glad og takknemlig for at jeg arvet et lag som har vært gjennom forskjellige managere. Spillerne her, mesteparten av dem, har hatt van Gaal, Moyes (David) og Fergie (Sir Alex Ferguson), så de har gått en god skole. De kjenner flere sider av spillet, fortsatte han.

Tirsdag har United en vrien bortekamp i serien. Den går mot Wolverhampton. Tilsvarende kamp i FA-cupen i år endte med 1-2-tap for United.

Barcelona-kampene i Champions League går 10. (Old Trafford) og 16. (Camp Nou) april.