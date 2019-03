Simo Valakari har skrevet under en ny kontrakt med TIL frem til 2022.

Den forrige kontrakten varte i utgangspunktet ut 2020-sesongen.

– Hovedgrunnen til at jeg skrev under er at jeg vil være med å bygge noe, for jeg ser et stort potensial i TIL. Alle kjenner til at den økonomiske situasjonen til klubben ikke er den beste, men alle som jobber i og for klubben har den samme ideen for hvor vi skal ta klubben og hvordan vi skal gjøre det. Jeg vil ikke bare fikse noe, men jeg vil som sagt bygge noe her i Tromsø IL, sier Simo Valakari til klubbens hjemmeside.

– Signeringen av Simo er bra for den sportslige stabiliteten, sier Morten Gamst Pedersen til iTromsø.

Berget plassen

Den 45 år gamle finnen kom til Tromsø sommeren 2017 på en kontrakt ut sesongen og berget et nedrykksdømt TIL. Allerede før plassen var sikret, ble kontrakten forlenget til 2020 i midten av september 2017.

Den påfølgende sesongen endte med en 10.-plass etter en sterk vårsesong og en ditto svak høstsesong.

– Stor tro på klubben

Sportssjef Svein-Morten Johansen gleder seg stort over forlengelsen.

– Det er fantastisk at Simo blir i Tromsø og kan fortsette som en langsiktig trener for TIL. Vi har så mye vi ønsker å utrette i lag. Prosessen som har pågått en stund har bekreftet at Simo har stor tro på klubben og vår strategi om å utvikle egne spillere til A-laget. Samtidig har vi snakket mye om å klare å bygge opp et lag som kan kjempe i toppen av norsk fotball, sier Johansen til til.no.

iTromsø har forsøkt, men ikke lyktes å komme i kontakt med flere i TILs ledelse torsdag kveld.